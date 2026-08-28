Un trend de pe TikTok cu „strigoi” s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte, ca să sperie localnicii. Două cazuri au fost reclamate la Poliție: unul în Buzău și altul în Brăila.

Două persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere într-un sat din Brăila, în timp ce încercau să intre pe o proprietate privată. Tinerii erau mascați și aveau asupra lor bâte. Oamenii presupun că acești tineri, dar și alții, ar putea fi cei care produc zgomote.

Și în județul Buzău, în mai multe comune au fost înregistrate astfel de situații. De exemplu, în Boldu au fost făcute mai multe apeluri 112, în care oamenii au reclamat faptul că se aud zgomote puternice și că cred că este posibil ca pe acoperișul lor să fie aruncate pietre de mari dimensiuni.

În ultimele săptămâni, oamenii au făcut și pază, rămânând în curți peste noapte, de teama posibilelor furturi.

În localitatea Puiești din Buzău au fost înregistrate apeluri la 112, oamenii spunând că noaptea se aud zgomote puternice.

Polițiștii fac apel la calm și spun ca, în situații limită, oamenii să sune la 112 și în niciun caz să-și facă singuri dreptate.

Editor : A.C.