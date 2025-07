Mesajul lui David Popovici după calificarea în semifinale la 100 m liber, la Mondialele de Natație de la Singapore

Înotătorul român David Popovici, care a câştigat marţi aurul mondial la 200 m liber şi miercuri s-a calificat în Singapore în semifinale la 100 m liber, a notat pe Facebook că apa „îţi dă înapoi exact cât ai muncit”.

“Apa nu minte. Îţi dă înapoi exact cât ai muncit. Între un podium şi altul nu e doar timp, e tot ce ai pus în el, când nu te vede nimeni”, a scris Popovici pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Mesajul vine după ce înotătorul a mărturisit marți că a fost cuprins de frică și a vrut să renunțe înainte de a intra în bazin la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.

Popovici a vorbit pentru golazo.ro despre frică și nesiguranțele psihice prin care a trecut - e o problema prin care trec mulți sportivi, dar puțini vorbesc despre ea. Sprijinul celor apropiați l-a făcut să mai reziste.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet... familie. Simțeam că nu pot să mai continui.

Cred că lumea, sportivii nu vorbesc suficient de mult despre asta și eu simt că am responsabilitatea de a o face. Prea puțină lume vorbește despre momentele astea dificile și, într-adevăr, au fost niște momente foarte dificile. Mult mai mândru decât de medalia asta și de timpul obținut sunt de faptul că am reușit să mă mobilizez”, a spus David Popovici.

Popovici s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatului Mondial de Nataţie. Sportivul român a înregistrat cel mai bun timp al seriilor. În Singapore, el a câştigat deja, marţi, aurul la 200 m liber.

Editor : B.E.