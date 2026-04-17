Criza politică din România, care ar putea fi declanșată de o eventuală decizie a PSD de a ieși de la guvernare, s-ar suprapune peste criza energetică deja existentă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice, a declarat pentru Digi24.ro că economia ar putea fi pusă sub presiune de o ruptură guvernamentală. Mai mult, dacă incertitudinea din regiune persistă, inflația în România ar putea crește spre toamnă, iar odată cu ea și prețurile la raft.

„Crizele sunt ca războaiele: știi cum le începi, dar nu știi cum se termină. Aceasta este îngrijorarea mea. Fiecare partid are un plan pentru următoarele săptămâni, dar temerea mea este că aceste planuri nu vor rezista. Riscăm să declanșăm o criză politică prelungită, care cu siguranță va avea efecte. Să nu uităm că suntem în ultimele luni de implementare a PNRR. Vorbim despre zeci de miliarde de euro”, a spus consilierul prezidențial.

Primele efecte ale unei astfel de crize s-ar putea vedea rapid în finanțele statului, deoarece piețele internaționale de pe care România se împrumută reacționează la instabilitatea politică, ceea ce ar însemna costuri mai mari de finanțare.

„Primul impact este asupra capacității statului de a se finanța pe piețele internaționale. Aproximativ jumătate din banii pe care România îi împrumută provin din exterior. Avem un deficit foarte mare și un istoric în care nu ne-am respectat întotdeauna angajamentele. Pentru investitori, o criză politică înseamnă un risc mai mare că nu ne vom putea plăti datoriile. Primul efect este creșterea dobânzilor. De fiecare dată când apare instabilitate, dobânzile cresc”, a explicat Radu Burnete.

Pe masa politicienilor există și scenariul unui guvern minoritar în perioada următoare, în cazul în care PSD își va retrage miniștrii de la guvernare, iar Ilie Bolojan nu va demisiona, așa cum a anunțat. Totuși, acest scenariu, deși posibil, este criticat de toate părțile implicate.

„Din punctul meu de vedere, orice perioadă prelungită în care România transmite semnale că nu își poate respecta țintele de deficit bugetar va însemna, cel puțin, creșterea costurilor de finanțare. În scenarii mai grave, putem avea chiar probleme cu finanțarea în sine”, a adăugat Radu Burnete.

Criza politică, pe cale să fie declanșată de rezultatul referendumului intern din PSD, se va suprapune peste criza combustibililor, care a luat prin surprindere bugetul statului. Neincluse în proiecția fiscală pentru 2026, efectele acestei crize, generate de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea modifica inclusiv prognoza privind inflația.

„Inflația va fi mai mare decât s-a estimat inițial în buget. BNR este în măsură să spună exact cu cât va crește. Este esențial cât va dura conflictul. Dacă prețurile cresc doar pentru 2-3 săptămâni, impactul asupra inflației va fi limitat. Dacă însă situația se prelungește până în toamnă și prețurile rămân ridicate, vom vedea, cu siguranță, creșteri de câteva puncte procentuale”, a mai spus consilierul prezidențial.

Banca Națională a României a anunțat la începutul anului că inflația va crește până la jumătatea anului peste estimările inițiale. Bugetul pentru 2026 prevede un deficit de 6,2% la finalul anului, însă acest nivel ar putea fi revizuit în contextul crizei carburanților.