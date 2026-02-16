Live TV

Înotătorul David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „Este o mare onoare”

Data actualizării: Data publicării:
david popovici arata medalia de aur
David Popovici. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025, a anunţat, luni, agenţia bulgară de ştiri BTA, care a organizat cea de-a 52-a ediţie a acestei anchete, relatează Agerpres.

Popovici, care a câştigat premiul pentru a doua oară, prima dată fiind în 2022, s-a impus cu un total de 70 de puncte, după titlurile de campion mondial obţinute la 100 m liber şi 200 m liber. De asemenea, el a câştigat anul trecut medalii de campion european Under-23 în probele amintite.

David Popovici nu a putut participa la ceremonia de premiere, dar le-a transmis organizatorilor un mesaj.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu în cadrul celei de-a 52-a ediţii a Balkan Athlete of the Year, organizată de BTA. Să fiu parte din acest moment, care marchează şi 128 de ani de tradiţie ai BTA, face această recunoaştere şi mai specială. Mulţumesc organizatorilor, felicitări şi celorlalţi sportivi nominalizaţi, mulţumesc echipei mele şi tuturor celor care m-au susţinut. Acest premiu ne aparţine tuturor!”, se arată în mesajul lui Popovici.

Podiumul a fost completat de baschetbalistul sârb Nikola Jokic (Denver Nuggets), cu 46 de puncte, şi de halterofilul bulgar Karlos Nasar, cu 41 de puncte, care a primit un premiu special.

Jokic a avut un sezon bun în NBA şi a stabilit câteva recorduri ale ligii.

Halterofilul bulgar Nasar a câştigat titlul mondial la cat. 94 kg cu record mondial la aruncat, precum şi titlul european la cat. 96 kg, stabilind recorduri mondiale la aruncat şi total.

Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a terminat pe locul al patrulea, cu 39 de puncte, după ce a ajutat echipa Greciei să obţină medalia de bronz la Campionatul European şi a fost inclus în echipa ideală a turneului. Antetokounmpo a fost selectat şi în cea mai bună echipă din NBA şi a jucat în All-Star Game.

Schioarea alpină croată Zrinka Ljutic s-a clasat pe locul al cincilea, cu 35 de puncte. Ea a obţinut trei victorii în Cupa Mondială şi a câştigat Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a încheiat pe locul lase, cu 33 de puncte. El a devenit campion european indoor la săritura cu prăjina şi a câştigat medalii de argint la Campionatele Mondiale în sală şi în aer liber.

Baschetbalistul Alperen Şengun a ocupat locul şapte, cu 30 de puncte. El a fost o figură cheie a echipei Turciei care a cucerit argintul la EuroBasket 2025. Şengun a fost inclus în echipa turneului şi a jucat în NBA All-Star Game.

Judoka Distria Krasniqi a ocupat locul al optulea, cu 24 de puncte. Kosovara a devenit campioană europeană şi vicecampioană mondială la cat. 52 kg.

Voleibalistul bulgar Aleksandar Nikolov s-a clasat al nouălea, cu 23 de puncte. El a fost cel mai bun realizator de la Campionatul Mondial, la care Bulgaria a obţinut medaliile de argint, fiind desemnat şi cel mai bun trăgător la turneul final.

Canotorul grec Stefanos Ntouskos a ocupat locul 10. El este campion mondial şi vicecampion european la schiff simplu.

Pentru ancheta „Balkan Athlete of the Year” pe 2025 au primit voturi 47 de sportivi din partea agenţiilor naţionale din regiune, AGERPRES (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croaţia), FENA (Bosnia-Herţegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) şi KosovaPress (Kosovo).

Clasamentul final în ancheta „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”:

1. David Popovici (România/înot) 70 puncte
2. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 46
3. Karlos Nasar (Bulgaria/haltere) 41
4. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 39
5. Zrinka Ljutic (Croaţia/schi alpin) 35
6. Emmanouil Karalis (Grecia/atletism) 33
7. Alperen Şengun (Turcia/baschet) 30
8. Distria Krasniqi (Kosovo/judo) 24
9. Aleksandar Nikolov (Bulgaria/volei) 23
10. Stefanos Ntouskos (Grecia/canotaj) 22

