Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Pe cine vor românii în fruntea Guvernului

Cel mai recent sondaj al Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, arată ce cred românii despre tensiunile de pe scena politică. Majoritatea respondeților susțin că președintele Nicușor Dan ar trebui să fie neutru în scandalul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Totodată, întrebați pe cine își doresc la conducerea Guvernului, românii au răspuns că îl preferă pe George Simion pentru această funcție.

La întrebarea: „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”, majoritatea respondenților susțin că președintele ar trebui să rămână neutru.

  • Ar trebui să rămână neutru - 42,2%
  • Nu știu - 20,9%
  • Ilie Bolojan - 13,1%
  • Nu urmăresc știrile - 11%
  • PSD - 5,5%
  • Sorin Grindeanu - 4,2%
  • PNL - 1,7%
  • USR - 1,4%

Aceste date vin la o zi după o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Potrivit informațiilor Digi24, discuțiile dintre premier și președinte au durat aproximativ două ore.

Șeful statului a dorit să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

În perioada următoare, Nicușor Dan va avea discuții și cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și cu liderul USR, Dominic Fritz.

Între timp, conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, care mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic.

Însă în pofida presiunilor PSD, Bolojan le-a transmis colegilor de partid că nu va demisiona.

Pe cine vor românii în fruntea Guvernului

Întrebați „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că nu știu. Primul politician în topul preferințelor celor chestionați este președintele AUR, George Simion, locul doi fiind ocupat de Ilie Bolojan.

Iată cum arată procentele:

  • Nu știu - 26,2%
  • George Simion - 20,9%
  • Ilie Bolojan - 16,2%
  • Un tehnocrat - 14,7%
  • Nu urmăresc politica - 8,4%
  • Alte variante - 5,4%
  • Sorin Grindeanu - 4,7%
  • Călin Georgescu - 2,5%
  • Victor Ponta - 0,8%
  • Petrișor Peiu - 0,2%

Sondajul Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, cuprinde 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%.

AUR scade în preferințele românilor

Datele apar în contextul în care, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri, deși AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, partidul lui George Simion a atins cel mai scăzut nivel după alegerile prezidențiale din mai 2025.

AUR – 37% (în scădere de la 38% în martie și 40,9% în ianuarie); PSD – 20,1%; PNL – 15,5%; USR – 12,7%; UDMR – 4,3%; POT – 3,6%; SOS România – 2,8%; SENS – 2,4%; Independent – 1%; Alt partid – 0,7%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat tendința descendentă a partidului condus de Simion.

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În același timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu față de alte măsurători, și anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid și declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați).

De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) și votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR și AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD și UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment”, a explicat Ștefureac, potrivit unui comunicat de presă.

