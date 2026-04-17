Diana Buzoianu anunță salvarea copacilor seculari din pădurile din jurul Iașiului: „Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate!”

Foto: Facebook / Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, vineri seară, salvarea arborilor seculari din jurul municipiului Iaşi, care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi. „Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate”, a transmis ministrul, explicând că poveşti de acest fel dau speranţă că se pot schimba lucrurile în bine.

„Munca de zi cu zi la Minister e uneori cu reforme şi decizii cu impact la nivel naţional. Alte ori este despre decizii care se simt la nivel local, decizii de salvat câţiva arbori seculari. Ambele perspective sunt importante. Acum câteva săptămâni am mers la Iaşi, pe teren, cu Direcţia Silvică Iaşi şi cu Asociaţia Codrii Iaşilor pentru a vedea arbori seculari care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi din pădurile din jurul oraşului. Am ajuns pe teren şi am discutat cu specialiştii şi am cerut să fie aplicate criterii obiective pentru ca arborii seculari, cu o valoare importantă pentru biodiversitate, să poată fi salvaţi”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul mediului anunţă că, de câteva zile este oficial: ”arborii seculari identificaţi pe teren atunci au fost salvaţi”.

„Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate! Mulţumesc asociaţiei Codrii Iaşilor pentru atenţionarea lansată şi directorului direcţiei silvice Iaşi pentru mobilizarea experţilor într-un timp scurt şi decizia de a salva aceste comori naturale. Ştiu, e un pas foarte mic. Dar mie poveşti de acest fel îmi dau speranţă că se pot schimba lucrurile în bine, cu muncă în fiecare zi”, a mai declarat Buzoianu.

Asociaţia Codrii Iaşilor a lansat şi o petiţie prin care cere demararea de urgenţă a procedurilor pentru desemnarea Sit-ului Natura 2000 Pădurea Bârnova Repedea, în imediata vecinătate a Ieşiului, în Parc Natural.

„Iaşiul este primul judeţ din ţară care a ajuns la 1.000.000 de locuitori. Aglomerarea urbană din jurul oraşului Iaşi comasează 500.000 dintre aceştia, fiind astfel a doua cea mai mare aglomerare urbană din ţară, din păcate şi una dintre cele mai poluate. Aceşti oameni au nevoie de natură pentru recreere, de o oază de verdeaţă şi aer curat lângă oraşul lor, nu de lemn exploatat şi urme de TAF-uri”, se arată în petiţie.

Potrivit iniţiatorilor acesteia, la sud de oraş există încă o pădure întinsă, codri seculari, pădurea Bârnova-Dobrovăţ, o rămăşită a istoricilor Codrii ai Iaşilor, de care însă mii de ieşeni se bucură la fiecare sfârşit de săptămână.

„Pe această zonă se suprapun doua sit-uri Natura 2000, ceea ce îi atestă valoarea pentru conservarea biodiversităţii şi pentru mediu. Sunt specii protejate, unele nou descoperite pentru România în ultimii ani. Ghinionul lor este că această pădure este exploatată în regim de producţie, strict economic, pe 99% din suprafaţă. Iar pericolul iminent este amenajamentul silvic în vigoare, aflat în anul 3 din 10, care deja a stârnit revolta ieşenilor prin amploare şi agresivitatea tăierilor. Arbori multi-seculari, cu o valoare inestimabilă pentru ieşeni, pentru biologi, au fost puşi la pământ, uneori pentru a fi transformaţi în lemn de foc”, susţin reprezentanţii organizaţiei.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
militari români
4
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Oana Gheorghiu: „Punem capăt privilegiilor băieților deștepți”. Reforma companiilor de...
Te-ar putea interesa și:
drona iasi
O dronă a fost găsită de un localnic într-un copac din județul Iași: „Au venit de la armată, de la pompieri”
Malaria blood test, conceptual image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, după o călătorie în Africa. Anunțul ministrului Sănătății
caravana medicala
„N-am făcut niciodată analize”. Românii care nu merg la medic cu anii. Ce arată datele celui mai recent studiu pe prevenție
apa
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici
fructe exotice
Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan
Recomandările redacţiei
trump
Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi...
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului...
UE
„Jocul de război” prin care Uniunea Europeană vrea să testeze clauza...
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George...
