Sportivii români au câștigat șase medalii de aur, una de argint şi două de bronz la Europenele de canotaj Under-23

Sportivii români au cucerit nouă medalii, dintre care şase de aur, una de argint şi două de bronz, duminică, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia).

Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu au cucerit aurul la dublu rame masculin (06:34.60), cu un avan de aproape patru secunde faţă de următorii clasaţi.

Aur au obţinut şi componenţii echipajului masculin de patru rame, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov (06:02.40), care au încheiat cu un avans de trei secunde faţă de medaliaţii cu argint, informează Agerpres.

Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu şi Denisa Cristina Ailincăi au câştigat aur la patru rame feminin (06:52.96), cu un avans de trei secunde.

Echipajul masculin de opt plus unu (Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriţei, Marian Ştefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Cosmin Iulian Pleşescu, Ştefan Bogdan Moaleş, Maria-Antonia Iancu) a cucerit aurul (05:43.89), cu un avans mai mare de trei secunde.

Mariana-Laura Dumitru şi Bianca-Camelia Ifteni au încheiat pe prima poziţie la dublu vâsle feminin (07:04.66), la o secundă de medaliatele cu argint.

Ultima medalie de aur a fost adusă într-o probă nouă, la opt plus unu mixt (Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Sergiu Anfimov, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Alincăi şi Maria-Antonia Iancu), câştigată de România (06:02.37) cu un avans de cinci secunde.

Echipajul feminin de opt plus unu (Petruţa-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Irina Lucia Andreea Despa) a obţinut argintul (06:32.60), pentru o diferenţă de aproape trei secunde.

Medalii de bronz au cucerit Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin (07:30.11) şi Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, la patru vâsle feminin (06:48.08).

La dublu vâsle masculin, Iosif Răzvan Buzău şi Marian Gabriel Guia au ocupat locul al treilea în Finala B (06:35.94) şi al nouălea la general.

La patru vâsle masculin, Bogdan Murariu, Jan Andrei Bercea, Sebastian Vasile Osoianu şi Ilie Lucian Aparaschivei au ocupat locul patru în Finala B (06:05.44) şi zece la general.

Rareş Daniel Başturea a fost al doilea în Finala C la schif simplu masculin (07:20.49) şi pe 14 la general.

România a cucerit nu mai puţin de nouă medalii de aur la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Edirne (Turcia), de anul trecut, în cele 11 Finale A.

