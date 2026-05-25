Video Suspiciune de infectare cu Ebola în Italia. Doi lucrători umanitari întorși din Uganda prezintă simptomele bolii

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, SARS-CoV-2 sau virusul rujeolei. Foto: Guliver /GettyImages

Doi italieni au fost internați într-un spital din Milano cu suspiciunea de Ebola, aceștia având simptome care pot indica prezența bolii. Autoritățile sanitare au activat protocoalele necesare și pacienții sunt în prezent monitorizați.

Este vorba despre doi tineri, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 33 de ani. Ei sunt din familii separate, din localități diferite, însă au fost împreună în Uganda pentru trei luni. Au făcut acolo o misiune de voluntariat, chiar la granița cu Congo, unde peste 200 de oameni au murit până acum în epidemia de Ebola.

Italienii au ajuns duminică seara cu un avion pe aeroportul din Malpensa, însă azi-noapte au început să prezinte și simptome, respectiv febră foarte mare, vărsături, diaree, iar în cazul femeii, care este în stare mai gravă, este vorba și despre ușoare simptome neurologice. Ea este foarte posibil să fie internată la terapie intensivă.

Se fac toate analizele în acest moment. Specialiștii spun că simptomele pot să fie compatibile cu Ebola, pot să fie compatibile și cu malaria, dar Ebola este virusul care este mai preocupant.

Dacă boala se va confirma, pacienții vor fi transferați la Roma, unde este deja activată o celulă sanitară specializată pentru acest caz. Dacă se confirmă, ar fi primele cazuri din Europa, potrivit corespendentei Digi24 în Italia Adela Mohanu.

Editor : Ș.R.

