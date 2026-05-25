„E timpul ca Netanyahu să-i pună piciorul în prag lui Trump”. Doi miniştri israelieni cer intensificarea războiului din Liban

Doi miniştri israelieni de extremă dreapta au cerut intensificarea operaţiunilor militare în Liban, în pofida negocierilor aflate în desfăşurare pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu. Cei doi oficiali au cerut reluarea războiului intensiv, atacuri dure asupra Beirutului şi o poziţie mai fermă a premierului Benjamin Netanyahu faţă de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP și Agerpres.

„Este timpul ca prim-ministrul (Benjamin Netanyahu) să-i pună piciorul în prag lui Donald Trump şi să-i spună că Israelul revine la război în Liban”, a declarat ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir.

Într-un comunicat, acesta a cerut „revenirea la războiul intensiv”, „întreruperea curentului electric” în ţara vecină şi „preluarea controlului” asupra fluviului Zahrani, situat mai la nord de Litani.

Armata israeliană, care controlează o fâşie cu o adâncime de circa 10 km pe teritoriul libanez, a desemnat râul Litani ca limita zonei care trebuie „curăţată” de luptătorii Hezbollah.

Israelul şi Hezbollah schimbă zilnic tiruri, în pofida armistiţiului intrat în vigoare pe 17 aprilie, iar mişcarea pro-iraniană recurge din ce în ce mai mult la drone explozive.

„Pentru fiecare dronă explozivă, 10 clădiri trebuie să se prăbuşească în Beirut”, a afirmat, la rândul său, ministrul de finanţe Bezalel Smotrich, o altă figură importantă a extremei drepte israeliene.

Acesta a afirmat într-un comunicat că a aprobat un buget de circa două miliarde de şekeli (aproape 600 de milioane de euro) pentru a dezvolta „soluţii tehnologice” menite să contracareze ameninţarea dronelor.

Armata israeliană a anunţat luni moartea încă unui soldat al său în sudul Libanului, ceea ce ridică la 23 numărul deceselor din rândurile sale de la începutul lunii martie, pe lângă un contractor civil.

Centristul Yair Lapid, liderul opoziţiei, a apreciat, la rândul său, luni că „este inacceptabil ca soldaţii şi civilii israelieni (...) să continue să se afle sub foc”.

„Fie este un armistiţiu, fie vom răspunde cu o forţă disproporţionată la fiecare atac împotriva noastră”, a declarat el reporterilor.

Aceste declaraţii vin în timp ce Statele Unite şi Iranul încearcă să finalizeze termenii unui acord, dar există aparent dezacorduri, în special în ceea ce priveşte Libanul. Potrivit Teheranului, un acord trebuie să se aplice pe toate fronturile, inclusiv în Liban, în schimb, Israelul susţine că a primit sprijinul preşedintelui american Donald Trump pentru a continua „să se apere”.

Libanul a fost atras în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, după ce Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului în sprijinul Iranului, vizat de o ofensivă israeliano-americană. Potrivit autorităţilor libaneze, atacurile israeliene au ucis, începând de atunci, peste 3.100 de oameni.

