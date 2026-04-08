Mesajul lui Ianis Hagi la moartea lui Mircea Lucescu: „Mi-aţi oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viaţa”

Printre cei care au trimis mesaje de condoleanțe la moartea lui Mircea Lucescu s-a aflat și Ianis Hagi, care a postat pe instagram următoarele:

”Dragă nea Mircea,

Cu inima grea scriu aceste rânduri…

Aţi fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin şi un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generaţii. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.

Pentru mine nu aţi fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-aţi făcut căpitanul naţionalei, mi-aţi oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viaţa.

Eu şi familia mea v-am iubit şi v-am respectat profund, pentru tot ceea ce aţi fost şi pentru tot ceea ce ne-aţi oferit.

Sunt convins că, acolo unde sunteţi acum, continuaţi să trăiţi aceeaşi pasiune, să conduceţi, să inspiraţi, aşa cum aţi făcut-o mereu.

Vă mulţumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecţii, pentru onoarea de a vă fi aproape.

Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi pe Instagram.

