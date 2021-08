Messi, în lacrimi la conferinţa de presă: „Am făcut tot timpul ce am putut ca eu și clubul Barcelona să fim cei mai buni din lume”

Leo Messi și-a luat rămas bun în lacrimi de la Barcelona, de la fani și de la colegi duminică, într-o conferință de presă. „Nu credeam ca voi spune vreodată „La revedere”. Nu credeam că voi ajunge la momentul la care voi pleca. Trebuie să spun din nou că sunt foarte recunoscător pentru iubirea pe care mi-au arătat-o. Am făcut tot timpul ce am putut ca să fiu cel mai bun din lume și clubul Barcelona să fie cel mai bun din lume”, a spus fotbalistul.

„E dificil să aleg un singur moment, un singur trofeu. Am trăit multe moment frumoase. Dar, poate, momentul debutului a fost momentul în care visul meu a devenit realitate. Îmi voi aminti mereu ziua când a început totul!”, a mai spus Messi.

El şi-a continuat discursul, în lacrimi: „Credeam că vom rămâne aici, în Barcelona. Timpul petrecut aici a fost minunat. Astăzi trebuie să-mi iau rămas bun de la toată lumea. După 21 de ani, plec cu soţia şi cei trei copii, catalani-argentinieni. E casa noastră. Sunt foarte recunoscător pentru tot”.

Despre negocierele cu PSG, fotbalistul a spus că este o posibiliatte. „E o posibilitate. Nu am nimic confirmat cu nimeni. Când a fost făcut anunţul oficial, am primit multe telefoane, de la multe cluburi interesate. Pentru moment, nu am nimic concretizat cu nimeni, doar discuţii!”, a declarat Messi la conferinţa de presă, citat de Mediafax.

În perioada 2017-2020, de exemplu, Leo Messi a încasat un salariu de 383, 6 milioane de euro, adică 96 de milioane de euro pe an. Însă Barcelona a câștigat de pe urma lui, din vânzare de produse, bilete sau contracte de sponsorizare peste 600 de milioane de euro, adică aproape 155 de milioane pe sezon. Rezultă o diferență colosală în favoarea clubului catalan. 236,6 milioane de euro pe toată această perioadă, aproape 60 de milioane profit pentru Barcelona pe an.

Messi a adus aproape 30% din veniturile Barcelonei anual. 8 din 9 tricouri vândute poartă numele lui Messi pe spate. Numai din tricouri clubul catalan a câștigat 20 de milioane de euro anual.

Editor : A.P.