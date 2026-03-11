Live TV

Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor

atac cu rachete ucraina
Foto: Captură video YouTube
„Acțiuni barbare”

Kremlinul a acuzat, miercuri, implicarea specialiștilor britanici într-o lovitură ucraineană cu rachete britanice Storm Shadow asupra orașului rus Briansk, și a precizat că va ține cont de rolul Marii Britanii, relatează Reuters

Guvernatorul regiunii Briansk a declarat că atacul de marți a ucis cel puțin șase civili și a rănit 37, numindu-l „un atac terorist cu rachetă”, fără a preciza exact ce a fost lovit. Ucraina a spus că a vizat o fabrică cheie care produce componente pentru rachete. Moscova a acuzat că lovitura a fost îndreptată în mod deliberat împotriva civililor.

Întrebat dacă Rusia va răspunde militar în urma folosirii rachetelor britanice pe teritoriul suveran rus, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova va lua în calcul implicarea Marii Britanii, potrivit sursei citate. 

„Este evident că lansarea acestor rachete nu ar fi fost posibilă fără specialiștii britanici”, a declarat Peskov pentru reporteri. „Suntem conștienți de acest lucru, știm foarte bine și, desigur, ținem cont de el”, a afirmat el.

„Acțiuni barbare”

„Pentru a preveni continuarea unor astfel de acțiuni barbare ale regimului de la Kiev, se desfășoară operațiunea militară specială”, a adăugat el, precizând că unul dintre obiectivele operațiunii este demilitarizarea Ucrainei.

Din partea Londrei nu a venit încă un comentariu privind această situație, deși Rusia a susținut de mai multe ori că Ucraina are nevoie de expertiză occidentală și de date de țintire și imagini satelitare furnizate de Vest pentru a lansa rachete avansate adânc în Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul a lovit una dintre cele mai importante fabrici militare din Briansk, care producea componente electronice pentru rachetele rusești.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că atacul a fost premeditat și îndreptat împotriva civililor și a provocat Organizația Națiunilor Unite să evalueze ceea ce s-a întâmplat.

Citește mai multe
