Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze țărilor europene: „O greșeală strategică”

Europa ar comite o greșeală strategică dacă ar încerca să atenueze creșterea prețurilor la energie prin revenirea la combustibilii fosili ruși, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Reuters.

„În contextul crizei actuale, unii susțin că ar trebui să renunțăm la strategia noastră pe termen lung și chiar să revenim la combustibilii fosili ruși. Aceasta ar fi o greșeală strategică”, a declarat von der Leyen într-un discurs ținut în Parlamentul European.

Von der Leyen a declarat că UE pregătește opțiuni pentru reducerea prețurilor la energie, inclusiv o mai bună utilizare a acordurilor de achiziție de energie electrică, măsuri de ajutor de stat și subvenții sau plafoane pentru prețul gazelor naturale.

Afirmația vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că Rusia este pregătită să furnizeze din nou petrol și gaze țărilor europene, însă a sugerat că acest lucru ar putea deveni posibil doar în anumite condiții.

„Suntem pregătiţi să cooperăm cu europenii, dar avem nevoie ca ei să ne dea semnale care să arate că sunt pregătiţi şi doritori”, a declarat liderul de Kremlin într-o reuniune guvernamentală consacrată situaţiei pe piaţa hidrocarburilor.

