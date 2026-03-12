Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a prezentat, miercuri seara, trei condiţii pentru încheierea războiului, printre care „recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”.

A fost pentru prima dată când preşedintele a prezentat public condiţii specifice pentru încheierea conflictului.

„Singura modalitate de a pune capăt acestui război - declanşat de regimul sionist şi de SUA - este recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”, a declarat el într-o postare pe X, relatează CNN, preluată de News.ro.

În timp ce Iranul continuă să riposteze împotriva ţintelor economice şi militare din regiune, preşedintele a declarat că a discutat cu liderii Rusiei şi Pakistanului pentru a reafirma „angajamentul Iranului faţă de pace”.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif s-a deplasat joi în Arabia Saudită pentru o scurtă vizită, a precizat biroul său.

