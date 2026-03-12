Live TV

Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian

Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran. Foto: Profimedia

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a prezentat, miercuri seara, trei condiţii pentru încheierea războiului, printre care „recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”.

A fost pentru prima dată când preşedintele a prezentat public condiţii specifice pentru încheierea conflictului.

„Singura modalitate de a pune capăt acestui război - declanşat de regimul sionist şi de SUA - este recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”, a declarat el într-o postare pe X, relatează CNN, preluată de News.ro. 

În timp ce Iranul continuă să riposteze împotriva ţintelor economice şi militare din regiune, preşedintele a declarat că a discutat cu liderii Rusiei şi Pakistanului pentru a reafirma „angajamentul Iranului faţă de pace”.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif s-a deplasat joi în Arabia Saudită pentru o scurtă vizită, a precizat biroul său.

Citește și: Bază italiană din Kurdistanul Irakian, vizată de o rachetă. Reacția Romei: „Militarii noştri sunt teferi şi nevătămaţi în buncărul lor”

