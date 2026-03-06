Live TV

Video Leo Messi a fost primit de Trump la Casa Albă. „Marco, nu îmi plac bărbații frumoși"

lionel messi donald trump
Foto: Profimedia Images

Leo Messi a ajuns la Casa Albă, după ce echipa sa, Inter Miami, a câștigat campionatul SUA, Major League Soccer. Argentinianul și coechipierii au fost invitații lui Donald Trump. „Marco (n.r. Rubio), nu îmi plac bărbații frumoși. Nu mai ai o părere așa de bună despre tine atunci când ești pe podium lângă ei”, a glumit Trump.

După Cristiano Ronaldo, a ajuns rândul lui Leo Messi să fie invitatul lui Donald Trump la Casa Albă. 

Campionii de la Inter Miami au fost primiți de președintele Statelor Unite la Washington. Trump nu a rezistat fără să facă o trimitere și la rivalul portughez al lui Messi. 

„Este privilegiul meu să spun ceea ce niciun președinte american nu a avut ocazia să spună până acum. Bine ai venit la Casa Albă, Lionel Messi! Fiul meu mi-a spus «Tată, știi cine o să vină astăzi?». I-am spus «Nu, am multe pe cap!». A spus: «Messi!» 

Este un mare fan al tău, crede că ești o persoană minunată, cred că o să îl întâlnești. Este un mare fan al fotbalului și un fan uriaș al tău și al unui domn numit Ronaldo. 

Nu știu, cred că este posibil ca tu să fii mai bun ca Pele. Pele era destul de bun. Cine e mai bun? El sau Pele? Cred că el e mai bun. 

Niciun meci de la Cupa Mondială a cluburilor din 2025 nu a fost mai important ca cel cu FC Porto. Leo a reușit să înscrie prin una dintre loviturile lui clasice. A lovit mingea decisiv, reușind să o curbeze peste zid și să îl învingă pe portar cu o lovitură senzațională curbată cu piciorul stâng. Aș putea oare să lovesc așa dacă mă antrenez? 

Aceștia sunt oameni foarte arătoși. Marco (n.r. Rubio), nu îmi plac bărbații frumoși. Nu mai ai o părere așa de bună despre tine atunci când ești pe podium lângă ei. Aveți vreun jucător urât? Știți, îmi plac mult mai mult bărbații care nu arată prea bine”, a declarat Trump, joi, la ceremonia de la Casa Albă.

În vara anului trecut, între aplauze şi huiduieli, Donald Trump a asistat la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, în apropiere de New York, un eveniment care a servit drept pregătire pentru Cupa Mondială din Statele Unite. Preşedintele republican speră să transforme CM din 2026, organizată împreună cu Canada şi Mexic, într-o vitrină a „epocii de aur a Americii”. 

