Paris Saint-Germain a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală, după ce a învins Flamengo Rio de Janeiro

Foto: Profimedia

Paris Saint-Germain a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), în finală, în care rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.

Eroul meciului a fost portarul rus Matvei Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo, notează Agerpres.

Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au transformat Vitinha şi Nuno Mendes, iar Ousmane Dembele (şut peste poartă) şi Bradley Barcola (a apărat Rossi) au ratat. Golul echipei carioca a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz.

PSG a deschis scorul prin georgianul Hvicea Kvaraţhelia (38), dar Flamengo, deţinătoarea trofeului Copa Libertadores, a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty.

Clubul parizian şi-a trecut în palmares al şaselea trofeu din acest an, după titlul din Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor (Supercupa Franţei), Champions League, Supercupa Europei. De asemenea, PSG a jucat în vară finala Cupei Mondiale a Cluburilor. PSG menţine hegemonia europeană la nivel intercontinental, care datează din 2012, când Corinthians o învingea pe Chelsea în finală.

Flamengo are deja în palmares Cupa Intercontinentală, obţinută în 1981, când a învins-o pe Liverpool cu 3-0, avându-l pe celebrul Zico în echipă.

Pe stadionul Ahmad Bin Ali, în faţa a 40.000 de spectatori, au evoluat echipele:

PSG: Matvei Safonov - Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz (Quentin Ndjantou, 106), Vitinha, Joao Neves - Kang-in Lee (Senny Mayulu, 35; Bradley Barcola, 64), Desiere Doue (Ousmane Dembele, 78), Hvicea Kvaraţhelia (Ibrahim Mbaye, 91).
Antrenor: Luis Enrique.

FLAMENGO: Agustin Rossi - Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar (Nicolas De la Cruz, 74), Jorginho (Saul Niguez, 74) - Jorge Carrascal (Pedro, 56), Giorgian De Arrascaeta (Everton, 74), Gonzalo Plata (Samu Lino, 108) - Bruno Henrique (Luiz Araujo, 90+2).
Antrenor: Filipe Luis.

Cartonaşe galbene: Jorginho (20), Alex Sandro (23), Fabian Ruiz (32), Vitinha (44), Pulgar (64), Pacho (85), Plata (90+5), Saul (96), Juninho (120).

Arbitru: Ismail Elfath (SUA).

