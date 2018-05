Ronaldo, declaraţie surprinzătoare după finala Ligii Campionilor

Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat, după ce a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid, că zilele următoare va face un anunţ cu privire la viitorul său, o declarație de natură să-i pună pe jar pe suporterii madrileni, relatează Digi Sport.

„Acum vreau să mă bucur, iar zilele următoare le voi da un răspuns fanilor, care au fost mereu alături de mine. A fost foarte frumos la Real Madrid”, a spus Ronaldo la BeIn Sports. Practic, Ronaldo a dat de înțeles că acesta ar putea fi ultimul său meci la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Odată cu succesul formației madrilene în finala de la Kiev, Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istorie care câștigă cinci trofee UEFA Champions League, unul cu Manchester United și patru cu Real Madrid.

Atacantul Cristiano Ronaldo a declarat, sâmbătă seară, că Real Madrid a reuşit să intre în istorie după ce a cucerit pentru a treia oară consecutiv şi a 13-a oară Liga Campionilor. „Asta ne doream, ştiam că va fi greu, dar am meritat. Finalele sunt mereu complicate, dar am meritat pe deplin. Am făcut istorie”, a declarat Ronaldo, citat de News.ro.

Formaţia Real Madrid a câştigat, sâmbătă, pentru a 13-a oară Liga Campionilor, a treia oară consecutiv, învingând în finala disputată la Kiev echipa Liverpool, scor 3-1. Zinedine Zidane este primul antrenor care obţine trei trofee europene consecutiv. Cristiano Ronaldo, primul fotbalist din istorie care câştigă de cinci ori LC.

Golurile au fost marcate de Karim Benzema ’51 şi Gareth Bale ’64, ‘83 pentru Real Madrid, respectiv Sadio Mane ’55 pentru Liverpool.