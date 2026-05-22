Oana Țoiu: „Amenințările hibride, în special venite dinspre Rusia, se vor intensifica în spațiul NATO”

Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
România va găzdui un simpozion NATO privind amenințările hibride

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a avertizat, în marja reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO desfășurate la Helsingborg, în Suedia, că numărul și intensitatea amenințărilor hibride provenite dinspre Rusia vor crește în perioada următoare în spațiul aliat, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe.

Reuniunea a fost dedicată pregătirii Summitului NATO de la Ankara, unde liderii aliați urmează să discute despre implementarea angajamentelor asumate la Haga, consolidarea apărării colective și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În intervenția sa, Oana Țoiu a insistat asupra nevoii de consolidare a relației transatlantice și de întărire a contribuției europene la securitatea colectivă.

„Summitul de la Ankara trebuie să reprezinte o reconfirmare a unității și solidarității transatlantice și a angajamentelor comune pentru consolidarea apărării colective și o descurajare eficientă, pe baza unei împărțiri echitabile a responsabilităților între statele membre”, a declarat ministrul interimar de Externe.

Oficialul român a susținut creșterea contribuției aliaților europeni la atingerea obiectivelor NATO și la consolidarea apărării Europei. Totodată, ea a prezentat prioritățile României în ceea ce privește modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare.

Potrivit MAE, discuțiile dintre miniștrii de externe s-au concentrat pe consolidarea descurajării și apărării pe întreg Flancul estic, dar și pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și dezvoltarea industriei de apărare transatlantice.

În cadrul reuniunii, Oana Țoiu a reiterat și necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, subliniind că securitatea acesteia este esențială pentru stabilitatea euroatlantică.

„Securitatea Ucrainei este cel mai puternic indicator al menținerii și consolidării securității euroatlantice”, a afirmat aceasta.

Ea a pledat pentru reluarea eforturilor de pace și pentru intensificarea presiunilor asupra Rusiei în vederea revenirii la masa negocierilor. Totodată, ministrul a atras atenția asupra implicațiilor războiului din Ucraina asupra regiunii Marea Neagră și asupra vulnerabilităților cu care se confruntă Republica Moldova.

În acest context, a anunțat că România va găzdui, în luna octombrie, la București, un simpozion aliat dedicat combaterii amenințărilor hibride.

„Experți din toate statele aliate se vor reuni la București pentru a construi un răspuns comun, deoarece evaluăm că numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat în viitor”, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Externe.

