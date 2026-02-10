Live TV

JO 2026. Un medaliat olimpic a mărturisit că şi-a înşelat iubita. „Am făcut cea mai mare greşeală”

Sturla Holm Laegreid
Sturla Holm Laegreid. Foto: Profimedia

Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid s-a confesat, marţi, după obţinerea medaliei de bronz în proba individuală masculină (20 km) la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, că şi-a înşelat iubita.

„Există o persoană cu care aş fi vrut să împărtăşesc această medalie, dar care poate nu se uită astăzi. Cu şase luni în urmă am întâlnit iubirea vieţii mele - cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume”, a spus norvegianul într-un interviu pentru televiziunea NRK după câştigarea medaliei de bronz.

„Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală şi am înşelat-o”', a spus el, în lacrimi, conform Reuters, citată de Agerpres.

„I-am spus în urmă cu circa o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viaţa mea”, a explicat Sturla Holm Laegreid.

Fără să numească femeia, sportivul de 28 de ani a comparat-o pe ea cu cea mai prestigioasă medalie obţinută la Jocurile Olimpice.

„Am avut medalia de aur în viaţa mea şi probabil că sunt mulţi care mă privesc cu ochi diferiţi, dar eu am ochi doar pentru ea”, a spus el.

„Sportul a ocupat un loc puţin diferit în viaţa mea în ultimele zile. Da, aş fi vrut să pot să împărtăşesc cu ea acest lucru”, a mai adăugat acesta.

Laegreid a reuşit să obţină locul trei în proba individuală masculină de 20 de km, clasându-se în spatele conaţionalului Johan-Olav Botn şi al francezului Eric Perrot, cu o ţintă ratată.

Ulterior, Laegreid a explicat că el s-a simţit foarte emoţional după cursă, care a avut loc ca urmare a decesului colegului său de echipă Sivert Guttorm Bakken în luna decembrie.

„Desigur, eu sper că nu i-am stricat ziua lui Johan”, a spus acesta despre câştigătorul medaliei de aur, adăugând faptul că el nu a fost în starea mentală potrivită.

„Poate că a fost cu adevărat egoism din partea mea să dau acel interviu. Deci da, nu ştiu. Am fost, puţin, nu ştiu ... Nu sunt chiar întru totul aici din puncte de vedere mental. Deci da, vom vedea ce se întâmplă”, a spus acesta.

Editor : M.B.

