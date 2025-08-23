Live TV

Ion Țiriac nu mai este singurul miliardar din tenis. Marele campion care a intrat în clubul celor mai bogați sportivi

Data publicării:
jucator de tenis
Foto: Profimedia Images

Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac. 

Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât şi de afacerile din afara terenului, conform News.ro. 

Forbes a raportat vineri recordul stabilit de Federer, subliniind participaţia sa minoritară în compania elveţiană de încălţăminte şi îmbrăcăminte On, care a câştigat o popularitate semnificativă la nivel mondial.

Participaţia sa în firmă reprezintă o parte semnificativă din averea sa, făcându-l nu numai o legendă a tenisului, ci şi un om de afaceri perspicace. 

Bogăţia lui Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. El a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiţi sportivi din lume datorită contractelor de sponsorizare extrem de profitabile. 

Fostul star al tenisului a semnat un contract de 10 ani, în valoare de 300 de milioane de dolari, cu Uniqlo, după ce s-a despărţit de Nike. De asemenea, este ambasador global pentru unele dintre cele mai importante mărci din lume, precum Rolex şi Moët & Chandon. Toate aceste contracte continuă să contribuie cu milioane la veniturile sale anuale. 

Chiar dacă Federer are succes în afaceri în prezent, câştigurile sale din carieră au jucat, de asemenea, un rol esenţial în acumularea averii sale. De-a lungul carierei sale, el a câştigat aproape 131 de milioane de dolari din premii, ceea ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului. Doar Novak Djokovici, care conduce clasamentul cu 189 de milioane de dolari, şi Rafael Nadal, cu 135 de milioane de dolari, se află deasupra lui. 

Deşi Federer s-a retras oficial din activitatea competiţională, fanii se pot bucura de revenirea lui pe teren. În octombrie, el va fi cap de afiş într-un meci demonstrativ la Shanghai Masters, intitulat „Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match”, potrivit TMZ Sports. Deşi nimeni nu ştie exact cât va câştiga din această apariţie, totuşi este sigur că legenda tenisului nu va participa fără a fi remunerat. 

El devine astfel al şaptelea sportiv care ajunge miliardar şi al doilea jucător de tenis, după Ion Ţiriac. 

În 2014, Forbes a estimat că Michael Jordan a devenit miliardar şi are acum o avere de 3,8 miliarde de dolari. Magic Johnson s-a alăturat clubului în octombrie 2023 şi are acum o avere netă de 1,5 miliarde de dolari. Junior Bridgeman avea o avere de 1,4 miliarde de dolari la momentul decesului său, în martie. 

LeBron James şi Tiger Woods sunt singurii sportivi din acest grup exclusivist care sunt miliardari în timp ce încă practică sportul. Forbes a estimat că James, în vârstă de 40 de ani, a atins statutul de miliardar în iunie 2022 şi are acum o avere netă de 1,2 miliarde de dolari. Woods, în vârstă de 49 de ani, a câştigat titlul în aceeaşi lună şi are acum o avere de 1,3 miliarde de dolari. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
3
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
seismograf
5
Cutremur în România, vineri după-amiază
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Digi Sport
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a fost primit de premierul Republicii Moldova. El are...
Screenshot 2025-08-23 111453
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate...
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock
Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor...
Ultimele știri
Complicele criminalului din Mureș a fost prins în Germania. Ce acuzații i se aduc
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
roger federer in 2010 rade
Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane
ion tiriac
„Nu le venea să creadă”. Cum a reușit să îi șocheze Ion Țiriac pe angajații unei bănci
Top 5 cei mai bogați români. La ce averi au ajuns în 2024. „Ating noi recorduri”
Ion Țiriac
Ion Țiriac, reacție după primul tur al alegerilor prezidențiale: Să se ducă toată lumea la vot. Ce spune despre Iohannis
tiriac si halep, in tribuna, la un meci de tenis
Ion Țiriac a dezvăluit marea greșeală făcută de Simona Halep după ce a fost testată pozitiv. „Am încercat să o ajut”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Pasagerii unui zbor au rămas blocați în cabină timp de 29 de ore și nu au avut voie să coboare. Cum a fost...
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Tragedie pe platourile serialului „Emily in Paris”. Un membru cheie al echipei a murit fulgerător, la doar 47...
Digi Sport
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum...
Pro FM
Dua Lipa, trup de zeiță în colanți și bustieră, înainte de a împlini 30 de ani. Artista nu renunță la sport...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi World
Tehnologia care ar putea accesa rezervorul atmosferic uriaș al Pământului. Cum ar putea fi combătut deficitul...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...