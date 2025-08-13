Elveția nu respinge ideea de a cere ajutorul lui Roger Federer sau al șefului FIFA în problema tarifelor americane

Guvernul elvețian nu s-ar opune intervenției legendei tenisului Roger Federer sau a președintelui FIFA Gianni Infantino pentru a reduce povara tarifelor vamale după ce SUA au impus o taxă de import de 39% asupra mărfurilor elvețiene, a declarat președinta Karin Keller-Sutter, citată de Reuters.

Unii politicieni elvețieni l-au propus pe compatriotul lor Infantino drept canal neoficial de negociere cu președintele american Donald Trump, după ce acesta a asistat la finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA din New Jersey, în iulie.

Trump este, de asemenea, un fan al celebrităților și ar putea fi influențat de o abordare din partea lui Federer, au relatat mass-media elvețiene.

„Dacă personalități care îl cunosc vor avea o conversație cu el, nu suntem împotrivă”, a declarat Keller-Sutter pentru postul de televiziune Tele Zueri, când a fost întrebată despre o eventuală discuție între Infantino sau Federer și Trump.

„Nu este o strategie pe care o putem urmări oficial”, a spus ea, adăugând că negocierile cu Washingtonul vor fi conduse de guvern. „Nu știu dacă asta ar ajuta în cele din urmă.”

Elveția a fost șocată de taxa de import de 39%, una dintre cele mai mari aplicate în cadrul reorganizării comerțului mondial inițiate de Trump, care a intrat în vigoare săptămâna trecută.

La începutul lunii mai, președintele sud-african Cyril Ramaphosa a inclus jucători de golf populari în delegația sa care a călătorit la Washington în speranța de a discuta despre comerț și de a restabili relațiile tensionate cu SUA. În timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă, Trump l-a confruntat cu acuzații false de genocid al albilor și confiscarea de terenuri.

Keller-Sutter a declarat că speră ca negocierile privind reducerea tarifelor americane la exporturile elvețiene să poată fi finalizate până în octombrie, dar a avertizat că Elveția nu va plăti „niciun preț” după ce un acord anterior a fost respins de Trump într-o convorbire telefonică între cei doi lideri, pe 31 iulie.

„Consiliul Federal se străduiește, în mod firesc, să găsească o soluție care să reducă tarifele vamale”, a declarat Keller-Sutter.

Tariful era nejustificat și trebuie redus, a spus ea, menționând că companiile elvețiene investesc masiv în Statele Unite.

„Nu se poate, pur și simplu, să plătim, să ne înrăutățim poziția comercială și să rămânem cu taxe vamale ridicate”, a spus ea.

Totuși, Elveția este o țară mică, fără putere politică, ceea ce înseamnă că marja sa de manevră este limitată, a spus Keller-Sutter.

Editor : M.C