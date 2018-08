Programul românilor la US Open. Când joacă Simona Halep

Organizatorii de la US Open au anunţat vineri seară programul primelor zile de la Flushing Meadows, al patrulea turneu de Grand Slam al anului. România are 7 reprezentanţi pe tablourile de simplu ale competiţiei de la New York. Cel mai bun parcurs al Simonei Halep la US Open s-a încheiat în semifinale, în 2015, relatează Digi Sport.

Foto: Guliver/GettyImages

Simona Halep va avea o misiune grea la New York: Serena Williams, Sloane Stephens, Garbine Muguruza sau Karolina Pliskova fiind în jumătatea sa.

Pe tabloul de simplu, România e reprezentata de 6 jucătoare. La masculin, singurul care ţine steagul sus e Marius Copil. Iată programul românilor, în turul 1:

Luni:

Simona Halep (locul 1 WTA) vs Kaia Kanepi (locul 44 WTA)

Irina Begu (locul 58 WTA) vs Jennifer Brady (locul 66 WTA)

Ana Bogdan (locul 74 WTA) vs o jucătoare venită din calificări

Marți:

Mihaela Buzărnescu (locul 20 WTA) vs Marketa Vondrousova (locul 102 WTA)

Sorana Cîrstea (locul 52 WTA) vs Alison Riske (locul 76 WTA)

Monica Niculescu (locul 61 WTA) vs o jucătoare venită din calificări

Marius Copil (locul 82 ATP) vs Marin Cilic (locul 7 ATP)

