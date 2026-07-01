Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat marți că nu este de acord cu punctul de vedere al Vaticanului privind imigrația, calificându-l drept „îngrijorător”, în urma comentariilor repetate ale papei Leon, care și-a exprimat dezaprobarea față de măsurile dure ale președintelui Donald Trump în materie de imigrație, arată Reuters.

Leon, primul papă american, a făcut apel la o „reflecție profundă” în Statele Unite cu privire la modul în care sunt tratați migranții sub administrația Trump, a calificat administrația Trump drept „extrem de lipsită de respect” față de imigranți și a criticat ceea ce el a numit tratamentul „inuman” la care sunt supuși aceștia.

„Consider că unele dintre declarațiile venite din partea Vaticanului, în special cu privire la problema imigrației, au fost îngrijorătoare și, în cele din urmă, nu sunt de acord cu ele”, a declarat Vance, care este catolic, într-un interviu acordat Fox News.

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„Ceea ce le spun liderilor catolici cu care discut și care nu sunt de acord cu politicile noastre privind imigrația este că nu am o atitudine ostilă față de acest subiect. Îi invit să purtăm o discuție, dar îi încurajez, de asemenea, să țină cont de faptul că migrația în masă are victime.”

Trump a promovat o politică dură de combatere a imigrației și o campanie de deportare care, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, a încălcat dreptul la libera exprimare și dreptul la un proces echitabil și a creat un mediu nesigur, în special pentru minoritățile etnice, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială.

Donald Trump, care l-a criticat pe papa, afirmă că își propune să îmbunătățească securitatea internă și să reducă imigrația ilegală. Suveranul pontif a criticat, de asemenea, și alte politici promovate de președintele american. Vaticanul a refuzat să se alăture așa-numitei inițiative a lui Trump, „Consiliul Păcii”, pentru Gaza.

Papa a criticat războiul cu Iranul care a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, și a lăudat recent un acord provizoriu între Washington și Teheran, despre care speră că va pune capăt conflictului.

Editor : C.A.