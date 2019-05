Simona Halep, despre faza ghinionistă din finala cu Kiki Bertens: „Mi-a fost greu să accept”

Simona Halep a comentat, după finala pierdută la Madrid sâmbătă, faza incredibilă din meci în care a fost lovită de mingea trimisă de Kiki Bertens și care a dus la pierderea unui punct crucial pentru sportiva noastră.

Simona Halep a pierdut finala Madrid Open 2019 în care a avut-o ca adversară pe olandeza Kiki Bertens Foto: Guliver/Getty Images

Kiki Bertens a preluat conducerea cu 5-3 în al doilea set, după un game extrem de disputat, cu o fază antologică, în care Simona Halep a fost atinsă în coapsă de o minge puternică a adversarei care altfel ar fi ieșit afară din teren:

Simona Halep a avut un ghinion teribil în acest game. La scorul de 30-15, Simona Halep a luptat admirabil pentru punct, reușind să retuneze din poziții aproape imposibile. Kiki Bertens a trimis o minge ce era clar că ieșea în out, însă până să cadă pe zgură, a lovit-o pe Simona, care se afla în afara terenului. Astfel, conform regulamentului, punctul i-a fost acordat olandezei.

„Mingea care m-a atins - mi-a fost greu să accept. Niciodată nu am trăit așa ceva și nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Pur și simplu mingea a venit spre mine și nu am avut timp să reacționez în niciun fel. Oricum ieșea cinci metri afară, eu eram departe de teren. Nu înțeleg cum a dat smash-ul acela și cum m-a atins mingea”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Digi Sport, Gabriel Morariu.

Momentul despre care a vorbit Simona a apărut în game-ul opt al setului secund. Atunci, dacă mingea nu ar fi atins-o, ea ar fi ajuns la 40-15 pe serviciul adversarei și putea spera la o egalare la 4-4.

Ce-și reproșează Simona

Simona Halep a recunoscut după meci că nu a folosit tactica bună pentru finala de la Caja Magica, una care îi putea aduce al treilea titlu de la Madrid, după cele din 2016 și 2017.

„Cred că am jucat greșit tot ce am jucat astăzi. Mi-am dat seama, la un moment dat, că trebuie să joc dreapta-stânga mult mai mult, dar a fost prea târziu. Ea a servit foarte bine și au fost niște mingi ciudate. Ea a jucat mai bine decât mine și a meritat cu siguranță să câștige meciul. A fost mai lucidă și mai prezentă”, a analizat meciul, cu obiectivitate, Simona Halep.

Pentru Simona Halep, urmează acum turneul de la Roma. Ea va debuta direct în turul secund și are de apărat 585 de puncte, după finala pierdută anul trecut cu Elina Svitolina, 0-6, 4-6.

„Miercuri cred că voi juca la Roma. Am bye în primul tur. Voi avea două zile de pauză și voi încerca să mă relaxez și să îmi revin în totalitate. Nu am așteptări, dar simt bine jocul la Roma, am jucat două finale. La fel ca în această săptămână, vreau doar să merg acolo, să dau tot ce pot și să câștig jocuri”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

