Simona Halep - Kiki Bertens, finala Madrid Open 2019. Cât de periculoasă e adversara româncei

Simona Halep, nr. 3 WTA, joacă sâmbătă cea de-a patra sa finală la Mutua Madrid Open. O are ca adversară pe Kiki Bertens din Olanda, locul 7 WTA, finalistă a competiției de anul trecut. Meciul în care Simona Halep ar putea scrie istorie începe la 19:30 și este transmis de Digi Sport 1.

Kiki Bertens, nr. 7 WTA, finalista de la Madrid de anul trecut, își dorește trofeul la Mutua Madrid Open 2019, unde o întâlnește în finală pe Simona Halep, nr. 3 WTA Foto: Guliver/Getty Images

Kiki Bertens şi Simona Halep s-au mai întâlnit de cinci ori până acum, iar românca s-a impus de trei ori. Ultima oară, cele două au disputat finala de Cincinnati în 2018, când Bertens s-a impus cu scorul de 2-6, 7-6(6), 6-2.

Finala Mutua Madrid Open 2019 este cu mize uriașe pentru ambele jucătoare. Nu e vorba numai de un premiu consistent în bani, ci și de locuri importante pe care le-ar putea ocupa de luni în clasamentul WTA. Dacă victoria îi revine româncei, ea ajunge pentru a treia oară nr. 1 mondial, dacă va câștiga olandeza, Kiki Bertens va face un salt în clasamentul WTA până pe locul 3, în timp ce Simona Halep rămâne pe locul 2.

Aparent, olandeza are acum câteva avantaje față de Simona Halep: nu are niciun set pierdut la Mutua Madrid Open 2019, a petrecut mai puțin timp pe teren în semifinale, are un titlul WTA câștigat anul acesta. În plus, Simona Halep a avut unele probleme de sănătate la începutul turneului: a răcit și a fost pe tratament cu antibiotice. Pe de altă parte, Simona Halep are argumente puternice pentru a-și dori să câștige turneul și a arătat că a ajuns la un nivel foarte matur și performant al jocului.

Ce ar însemna titlul la Madrid pentru Simona Halep

Simona Halep poate pleca acasă, dacă va câștiga titlul la Mutua Madrid Open 2019, cu un cec de 1,2 milioane de euro și cu 1.000 de puncte WTA, care ar propulsa-o de luni, 13 mai 2019, pentru a treia oară în carieră, în fruntea clasamentului WTA.

De asemenea, dacă ar obține victoria, Simona Halep ar egala recordul stabilit anul trecut de Petra Kvitova și ar deveni a doua sportivă din istorie care câștigă de trei ori trofeul competiției organizate de Ion Țiriac.

Kiki Bertens a învins-o vineri seara, în semifinale, pe americanca Sloane Stephens, nr. 8 WTA, în două seturi, 6-2, 7-5, după o oră și jumătate de joc. Ea și-a apărat punctele, pentru că este finalista de anul trecut a turneului, când a pierdut titlul la Madrid în fața Petrei Kvitova, pe care anul acesta a eliminat-o în sferturi. Olandeza de 27 de ani își va dori cu atât mai mult să obțină acum trofeul competiției.

Având atât de aproape perspectiva de a redeveni nr. 1 WTA, și Simona Halep este extrem de motivată. Ea a ajuns în finala Mutua Madrid Open 2019 după ce a învins-o, vineri, pe Belinda Bencic, din Elveția, 22 de ani, locul 18 WTA. A fost o partidă câștigată în decisiv, după un prim set câștigat ușor de Simona Halep și un set 2 mult mai disputat, câștigat la tie-break de elvețiancă. În setul al treilea, Simona Halep și-a lăsat rivala fără replică. Scor final: 6-2, 6-7 (2-7), 6-0, după două ore de joc.

Citiți și: CTP, după calificarea Simonei Halep în finala de la Madrid: Pentru sezonul de zgură arată excelent

Kiki Bertens: „Sper să fie anul meu la Madrid”

Kiki Bertens, extrem de emoționată după meciul câștigat vineri seara în semifinalele competiției de la Madrid împotriva americancei Sloane Stephens (nr. 8 WTA), a vorbit despre duelul cu Simona Halep. „Este formidabil să fiu din nou în finală. A fost un meci dificil, dar e incredibil că am ajuns aici. Am jucat contra lui Halep de mai multe ori, sigur va fi un duel încrâncenat, dar sunt pregătită, mai am de dat un ultim asalt. Sper să fie anul meu la Madrid, am progresat față de anul trecut”, a declarat la final jucătoarea clasată pe locul 7 în lume.

Pe de altă parte, Simona Halep a analizat la rece partida care o așteaptă: „Kiki a jucat finală anul trecut aici, are încredere, îi place. A făcut rezultate bune în ultima perioadă, are încredere mare. Este o jucătoare extraordinară, aşa că trebuie să îmi văd de treabă, să mă concentrez pe mine şi pe jocul meu”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Cine este „devoratoarea” Kiki Bertens

Olandeza Kiki Bertens a învins-o anul trecut pe Simona Halep în finala de la Cincinnati, moment în care reușea a 13-a victorie din carieră în fața unei jucătoare din top 10. Simona Halep era primul lider mondial care cădea în plasa celei supranumite „devoratoarea”.

În acest sezon, Bertens are patru victorii în fața jucătoarelor din top 10, singurul eșec venind tot în fața Petrei Kvitova, în semifinalele de la Stuttgart.

Kiki Bertens, 27 de ani, a început să joace tenis de la șase ani, la ATV Berkenrode, un club de tenis unde au jucat și unchiul și mătușa ei. Antrenorul de la club, Martin van der Brugghen, și-a dat seama de capacitățile lui Kiki încă de când avea 7 ani și a antrenat-o pe bani puțini tocmai pentru că voia să vadă până unde poate ajunge. Are două surori, ea fiind cea mijlocie. Bertens a primit prea puțin sprijin din partea federației olandeze de tenis și ca junioare nu prea a jucat în competiții internaționale. A intrat în tenisul profesionist în 2009.

Din 2015 îl are ca antrenor pe Raemon Sluiter.

Kiki Bertens e înaltă, are 1,82 metri, şi stăpânește un serviciu redutabil. În ciuda acestei arme, preferă zgura, specialiştii considerând-o printre jucătoarele care se adaptează cel mai bine la această suprafaţă. Are în palmares şi o semifinală la Roland Garros 2016. Atunci, a fost învinsă după o dispută extrem de echilibrată de Serena Williams, scor 7-6(7), 6-4.

Semifinalistă la Turneul Campioanelor 2018, Bertens a strâns în carieră peste 7 milioane de dolari şi se află la apogeul carierei. Sora mai mare a lui Kiki este consultant de afaceri și ea este cea care îi administrează banii. La începutul lunii aprilie, Kiki Bertens ajunsese până pe locul 6 WTA (acum e pe 7). Fără set pierdut la Madrid, sportiva olandeză va fi cu siguranţă o adversară grea pentru Simona Halep.

Kiki Bertens are în palmares nu mai puţin de opt titluri WTA la simplu şi 10 la dublu. Anul acesta a câștigat turneul de la Sankt Petersburg.

Citiți și: Petra Kvitova, singura jucătoare care a câștigat două titluri WTA anul acesta. 22 de turnee, 21 de câștigătoare diferite

Coșmarul prin care a trecut Kiki Bertens în 2015

Kiki Bertens, ajunsă acum pe locul al 7-lea în lume, a trăit momente de coşmar cu patru ani în urmă, scria Adevărul. În 2015, în timpul turneului de la Miami, şi-a făcut câteva analize şi a reieşit că are o umflătură la gât, asemănătoare cu o tumoră. „Îndoiala doctorilor era dacă e malignă sau beningnă. Am trăit momente cumplite, pentru că alte teste spuneau că e doar o iritaţie. Să fac operaţie ar fi însemnat alte riscuri, aşa că am decis să nu fac nimic şi să continui să joc. (...) Un an nu am putut să joc cum trebuie. Nu dormeam noaptea, nu mă odihneam. Eram într-un stres cumplit. O parte din mine trăia cu gândul că am cancer“, a povestit Bertens. După un an prin spitalele olandeze, s-a întors în SUA, iar verdictul a ridicat povara de pe umerii ei: umflătura poate rămâne aşa, nu e nici cel mai mic risc. În cel mai rău scenariu, se poate face o operaţie peste 15-20 ani. „Când mi s-a spus asta, plângeam. Plângeam de bucurie, a fost o explozie emoţională. Îmi amintesc că apoi dormeam câte 12 ore, trupul meu avea nevoie de recuperare“, a povestit Kiki Bertens.

Simona Halep: Acest sport a făcut din mine un om mai bun”

Simona Halep rămâne neînvinsă pe zgură în acest sezon și în semifinala de vineri a pierdut un prim set după șase partide. De la finala de la Roland Garros din 2017 românca nu a mai cedat în fața unei jucătoare clasate mai slab de locul 16. Atunci, Halep a fost învinsă la openul francez de Jelena Ostapenko, aflată în acel moment pe locul 47 în lume.

„Am fost răcită şi nu am putut să mă antrenez atât de mult. Dar am o bază solidă, toată perioada asta am muncit. Îmi place această suprafaţă, zgura, şi încerc de fiecare dată să fac tot ceea ce pot. La sală merg zilnic, îmi fac exerciţiile pentru spate, pentru genunchi, pentru glezne, pentru a preveni accidentările şi pentru a-mi întări zonele mai slabe”, a spus Simona, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Este pentru a patra oară când Simona Halep ajunge în finală la Madrid. În 2014, Simona Halep pierdea finala turneului contra Mariei Sharapova, în trei seturi. De atunci, campioana noastră s-a impus de două ori în capitala Spaniei, în 2016 (finală disputată cu Dominika Cibulkova) și în 2017 (finală împotriva Kristinei Mladenovic), a cucerit Roland Garrosul şi a devenit numărul unu în lume. Întrebată cât de diferită se simte acum faţă de acum 5 ani, constănţeanca a enumerat capitolele la care a progresat.

„Sunt mult mai diferită din toate punctele de vedere. Mă bucur că acest sport a făcut din mine un om mai bun, un om cu mai multă experienţă, un om mai matur. Am ajuns la nivelul în care mă bucur pentru fiecare punct şi pentru fiecare meci jucat”, a declarat Simona Halep.

În 2019, Simona Halep a jucat o finală, cu Elise Mertens, la Doha, pe care a pierdut-o.

Ce urmează pentru Simona Halep

Săptămâna viitoare, Simona Halep se va afla la Roma. Ea şi Mihaela Buzărnescu vor evolua direct pe tabloul principal la turneul de la Roma, în timp ce Irina Begu va juca în calificări.

Simona Halep va avea pauză în runda inaugurală, iar în turul doi va evolua cu învingătoarea dintre sportivele cehe Marketa Vondrousova şi Barbora Strycova.

Mihaela Buzărnescu va evolua în primul tur contra letonei Jelena Ostapenko. În calificări, Irina Begu o va întâlni în primul tur pe australienca Daria Gavrilova. La masculin, Marius Copil va juca în runda inaugurală a calificărilor împotriva lui Nicolas Jarry, din Chile.

Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Roma e accederea în finală (2017 şi 2018). Anul trecut, ea s-a înclinat, scor 0-6, 4-6, în faţa Elinei Svitolina, în timp ce acum doi ani era învinsă tot de ucraineancă, scor 6-4, 5-7, 1-6. Atunci, Simona Halep a acuzat o accidentare la gleznă.

Turneul de la Roma este transmis în direct la Digi Sport, de săptămâna viitoare.

Etichete:

,

,

,

,

,

,