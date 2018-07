Simona Halep: „Mă doare peste tot”

Simona Halep spune că are curajul de a se gândi la faptul că are şanse de a câştiga turneul de la Wimbledon, dar vrea să se concentreze pe fiecare meci, nu pe titlu. Ea a admis că îi trebuie un joc mai bun decât cel etalat în primele două tururi ale competiţiei pentru a se impune pe iarba londoneză.

Foto: Gullver//Getty Images

„Nu a fost uşor. Am fost un pic sub presiunea de a pierde acel set. Dar nu m-am panicat. Cred că acesta a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut, să nu mă panichez. Am fost calmă şi am jucat fiecare minge. Am crezut cu adevărat că am puterea de a reveni dacă rămân concentrată. Am deschis jocul mai bine, am deschis terenul, apoi am mers de mai multe ori la fileu. După primul set, a fost mai bine”, a explicat Simona.

Ea a vorbit și despre dezavantajul de a lua contact cu iarba direct la Wimbledon și a mărturisit că are de trecut prin suferințe fizice: „Sunt relaxată. Bineînţeles, nu este simplu să joci pe iarbă. Nu am avut meciuri oficiale înainte, dar pas cu pas încep să simt jocul şi să mă simt mai bine pe teren. Chiar dacă mă doare peste tot din cauza ierbii, este ok. Încep să mă obişnuiesc. Pe iarbă nu ştii niciodată ce o să se întâmple pe teren. Fiecare meci este important şi la fiecare meci o să intru pe teren foarte concentrată”, a promis Simona.

Ea este conștientă că pentru a putea merge mai departe, are nevoie să-și îmbunătățească stilul și să fie în primul rând mai agresivă: „Ai nevoie de un joc mai bun, în opinia mea, ca să câştigi pe iarbă. Trebuie să fii mai agresivă, să mergi mai mult la fileu. Încerc să mă adaptez pe această suprafaţă cât mai mult posibil. Am curajul să spun că poate am o şansă de a câştiga acest titlu, dar nu vreau să mă concentrez pe asta. Vreau să mă concentrez pe fiecare meci. Dacă voi în partea finală a turneului, va fi o mare provocare", a spus Halep, după meciul cu Saisai Zheng, potrivit WTA.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA.

În turul al treilea, Halep rămâne la adversare din Asia şi va evolua cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 48 WTA, care a învins-o, tot joi, cu scorul de 6-3, 6-3, în 64 de minute de joc, pe Lara Arruabarrena din Spania, locul 88 WTA.

Jucătoarea din Taiwan este pentru a doua oară în turul al treilea, la Wimbledon. Ea a mai atins această fază, cea mai înaltă pe iarba londoneză, în 2012.

Halep a câştigat singurul meci disputat cu Hsieh, în 2013, în turul I al turneului de la Cincinnati, cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2.

