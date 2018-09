WTA, dată în judecată din cauza Mihaelei Buzărnescu

Mihaela Buzărnescu e acuzată voalat de lăcomie și de lipsă de fair-play. Ea este reclamată că, deși știa că este accidentată și că nu se poate recupera, s-a retras de la US Open 2018 în ultimul moment, cu doar două ore înaintea meciului de debut, pentru a încasa 27.000 de dolari. Luxemburgheza Mandy Minella (32 de ani, locul 144 WTA) este deranjată că în felul acesta ea a ratat un loc pe tabloul principal din postura de lucky loser, în timp ce Mihaela a încasat jumătate din prima de joc pentru primul tur. Ca urmare, sportiva din Luxemburg și antrenorul ei vor să primească despăgubiri de la WTA și vor ca regulamentul să fie schimbat. În ceea ce o privește pe Mihaela, legal, ea nu a greșit cu nimic, recunosc reclamanții, care îi impută totuși lipsuri în materie de moralitate.

„Înțeleg că banii sunt importanți pentru fiecare jucătoare din lume, mai ales că turneele de Grand Slam oferă mai mult decât alte evenimente WTA. Dar trebuie să existe niște limite. (...) A câștigat în jur de un milion de dolari anul acesta și va primi un bonus pentru că a ajuns în top 20. Chiar trebuie să pui mâna pe 27.000 de dolari în felul ăsta?”, a declarat revoltat, într-un interviu, antrenorul lui Mandy Minella, Tim Sommer, care este totodată și soțul ei.

Conform regulamentului, sportivele care se retrag înaintea turneului de la US Open încasează jumătate din suma pentru primul meci, iar cealalaltă jumătate se duce către un lucky-loser. Prin urmare, Mihaela Buzărnescu, care nu a jucat niciun meci la New York, a încasat 27.000 de dolari. Însă în cazul în care s-ar fi intrat în competiție știindu-se accidentată și s-ar fi retras în timpul turneului, Buzărnescu ar fi primit o amendă consistentă din partea organizatorilor. De asta au avut parte Mischa Zverev, care a fost sancţionat cu 45.000 de dolari pentru că a abandonat la Australian Open, şi Peter Gojowczyk, care a fost amendat cu 25.000 de euro pentru retragerea din primul tur de la Roland Garros, reamintește digisport.ro.

Mandy Minella, sportiva de 32 de ani din Luxemburg, încearcă să revină în prim-planul circuitului WTA, după ce și-a întrerupt activitatea competițională pentru o perioadă, pentru că a născut. Când a aflat că Mihaela Buzărnescu s-a accidentat destul de grav, ea era sigură că va prinde US Open anul acesta din postura de lucky loser. Ca urmare, a venit la New Haven, cu arme și bagaje, inclusiv cu copilul, pentru a se pregăti pentru US Open. S-a dovedit însă că a făcut cheltuiala degeaba, pentru că Mihaela nu și-a anunțat retragerea din timp, iar luxemburgheza a trebuit să împacheteze și să plece urgent la New York pentru a prinde calificările la US Open.

Într-un interviu pentru site-ul de sport din Germania SpoX.com, antrenorul Tim Sommers dă glas frustrărilor și cere despăgubiri, plângându-se că regulamentul este nedrept. Prin urmare, el spune că a contactat un avocat specializat în spețe sportive și vrea să dea în judecată WTA.

„Suntem în contact cu un avocat din Orlando care a mai avut spețe cu Federația Americană de Tenis. Nu este vorba despre domnișoara Buzărnescu, ea a acționat legal, deși din punct de vedere moral lucrurile sunt discutabile. Dar din punctul meu de vedere, WTA trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu poți anunța oficial că Mihaela nu va juca la US Open și apoi să te sustragi oricărei responsabilități. Și încă să încerci să ascunzi faptele - au editat articolul de pe site-ul oficial. Să ne returneze costurile pentru New Haven (turneu la care Mandy venise pentru a fi pregătită pentru US Open, dar la care nu a mai putut juca pentru că a trebuit să plece la New York ca să intre în calificări - n.r.) ar fi minimul. Un gest stupid făcut de domnișoara Buzărnescu, gestionat foarte prost de WTA, ne-a costat foarte mult timp, energie și bani. Așa ceva n-ar mai trebui să se întâmple pe viitor”, a declarat Tim Sommer.

În același interviu, el dezvăluie că soția sa i-a scris personal Mihaelei Buzărnescu pentru a clarifica situația și chiar a primit și răspuns, prilej pentru a o acuza pe sportiva din România că spune și neadevăruri. „Mandy i-a scris că înțelege totul, dar că există o limită! A adus în discuție inclusiv experiența personală: era însărcinată în șapte luni anul trecut și și nu a putut intra la US Open. A venit un mesaj de la Mihaela, cum că ea a avut o viață grea și că a trecut prin situații similare! Cel puțin ultima parte este pură ficțiune”, a spus Sommer.

El a povestit că atunci când i s-a spus că Mihaela Buzărnescu este în New York și încearcă să se recupereze pentru US Open, a întrebat un radiolog și un fizioterapeut dacă asta e posibil, când ai ruptură de ligament. I s-a spus că nu e nicio șansă, că ar fi nevoie de șase până la opt săptămâni. Ca urmare, a contactat din nou WTA și a semnalat situația. WTA a spus însă că nu poate face nimic și că totul ține de Federația Americană de Tenis. Tim Sommer a sesizat apoi un alt for, Unitatea pentru Integritate, pentru a pune presiune pe WTA și pentru a se asigura, după cum singur mărturisește în interviu, că Mihaelei i se explică situația: dacă ar juca, ar fi zeci de oameni care ar paria pe adversară.

Cu toate acestea, nu s-a întâmplat nimic până au început meciurile de calificare, iar Mandy Minella n-a mai putut participa la New Haven, și-a anulat rezervările și a venit să joace în calificări la US Open cu două zile mai devreme. Și a pierdut în turul al doilea al calificărilor, iar antrenorul susține că e din cauza săptămânii pierdute pentru New Haven, săptămână pe care o putea folosi mai eficient, pregătindu-se, dacă știa că trebuia să treacă prin faza calificărilor la New York.

„Și nu numai noi am fost afectați. Italiana Anastasia Grymalska, care era prima pe lista calificărilor, a venit special la New York, când a auzit de ligamentul rupt al lui Buzărnescu. Am inițiat o acțiune legală la WTA, cel puțin pentru a ne rambursa costurile pentru New Haven. În cele din urmă, WTA a publicat pe site că Buzărnescu nu va juca. Articolul a fost modificat, dar data a fost păstrată. Am făcut o captură de ecran cu prima versiune. În orice caz, asta arată că știai că nu era corect”, a spus Tim Sommer. El dorește ca regulamentul să fie schimat, iar WTA să ceară o examinare medicală dacă se știe că un sportiv este accidentat.

Regula cu jumătatea de primă încasată în cazul unei retrageri înainte de joc a fost creată pentru jucători care suferă accidentări în ultimele zile, care se îmbolnăvesc sau nu știu până în ultimul moment dacă pot concura. Dar când ai o accidentare structurală și e clar că nu poți juca, ar trebui să stea altfel lucrurile, spune Tim Sommer, care îi reproșează Mihaelei că putea să anunțe cu două săptămâni înainte că nu participă la US Open. Lipsa unui astfel de anunț a afectat cel puțin patru alte jucătoare, susține el.

Mihaela Buzărnescu s-a retras de la US Open la 28 august, înaintea meciului din primul tur cu sportiva cehă Marketa Vondrousova. Mihaela Buzărnescu s-a accidentat în turul doi la turneul Rogers Cup, de la Montreal, în setul decisiv al meciului cu sportiva ucraineană Elina Svitolina, numărul 5 mondial. La 10 august, ea anunţa pe reţelele de socializare că are un ligament rupt la glezna dreaptă şi alte două ligamente întinse, astfel că va reveni pe teren după US Open. Dar ulterior, la 17 august, a postat pe Twitter un mesaj în care scria că recuperarea merge bine și sugera că are speranțe că poate să joace la US Open.

