Live TV

Video Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează ca premier pe Sorin Grindeanu

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu PSD
Sorin Grindeanu. Inquam Photos /Codrin Unici
Din articol
Guvern minoritar: „Un scenariu care poate fi luat în calcul” Despre funcția de premier: „Nu voi refuza dacă partidul decide” Guvern tehnocrat și negocieri la Cotroceni

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu are o serie de întâlniri, luni la Parlament, cu reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi cu aleşi neafiliaţi, în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Prima întrevedere în biroul său este cu liderul UDMR Kelemen Hunor.

ACTUALIZARE 13.10 În acest moment, liderul UDMR Kelemen Hunor discută cu Sorin Grindeanu, în biroul președintelui Camerei Deputaților.

„Merg să bem o cafea. Vă spun după aceea”, a afirmat Kelemen Hunor, înainte să intre în biroul liderului PSD.

ACTUALIZARE 12.50 Sorin Grindeanu a declarat, luni, înaintea discuției cu Kelemen Hunor, că preferă formarea unui guvern stabil în locul unei soluții rapide, de avarie, chiar dacă acest lucru ar putea prelungi negocierile politice cu aproximativ o săptămână.

„Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid, chiar dacă mai stăm o săptămână. Găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate. Deci, dacă ar fi, să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă”, a afirmat Sorin Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvern minoritar: „Un scenariu care poate fi luat în calcul”

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar PSD–UDMR, liderul social-democrat a spus că nu este varianta preferată, dar nici exclusă.

„Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. N-am spus că e o variantă de dorit, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele”, a afirmat el.

Despre funcția de premier: „Nu voi refuza dacă partidul decide”

Sorin Grindeanu a precizat că, în cazul în care PSD ar decide în forurile de conducere să îi încredințeze funcția de prim-ministru, nu ar refuza această responsabilitate.

„Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări. I-am învățat pe colegii mei, eu și ceilalți din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În același mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD și de această dată. Că e opoziția, când avem scenariile clare în față, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliție unde PSD nu are prim-ministru, în același mod vom lua decizia. Deci, ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment”, a precizat liderul PSD.

„Dacă în forurile de conducere ale partidului se decide că eu urmează să fiu premier într-o formulă de guvern cu alte partide, nu voi refuza să îmi asum asemenea funcție”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Guvern tehnocrat și negocieri la Cotroceni

În ceea ce privește varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat, liderul PSD a spus că formațiunea nu exclude această opțiune, dar nu și-o dorește.

„PSD nu are îngrădiri din perspectiva aceasta”, a explicat Grindeanu, adăugând că nu este scenariul preferat de partid.

Totodată, el a declarat că este deschis discuțiilor politice la nivel înalt, inclusiv cu președintele PNL, Ilie Bolojan, în anumite condiții.

„Ar fi de acord să stea față în față cu președintele PNL, Ilie Bolojan, la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită și atât timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu a avut luni și o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, unde a reiterat ideea stabilității guvernamentale.

„Le-am spus și oficialilor străini că mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil”, a declarat președintele PSD.

Știrea inițială

Conform informaţiilor obţinute pe surse, liderul social-democrat urmează să discute cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale, dar şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi.

Demersul PSD vine în contextul în care PNL şi USR au decis să nu intre într-o nouă formulă de guvernare alături de social-democraţi. În aceste condiţii, conducerea PSD caută sprijin parlamentar pentru formarea unui nou Executiv.

Sursele citate susţin că primele negocieri oficiale pentru formarea viitorului guvern ar putea avea loc fie vineri, fie lunea viitoare, la Palatul Cotroceni.

Citește și: Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima opțiune este refacerea coaliției”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
3
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
4
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Digi Sport
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-05-11 at 11.52.17
„Nu există o alianță PSD-AUR”. Grindeanu, după întâlnirea cu ambasadorii UE: „PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_41_INQUAM_Photos_George_Calin
Soluția lui Ludovic Orban la actuala criză politică: În locul președintelui, i-aș da mandat PSD / Mă bazez pe decizia CCR și pe fapte
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu: Europa înseamnă „muncă şi rezultat, nu discursuri sterile”. Liderul PSD vorbește despre piedicile puse României
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor: „Guvern minoritar, o soluție acceptabilă în situaţia actuală”. Care sunt condițiile UDMR
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele...
diana buzoianu
Diana Buzoianu spune în ce condiții ar reveni USR la guvernare: „Nu...
panou guvernul romaniei
Daniel Zamfir spune că România va avea un guvern „săptămâna...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă...
Ultimele știri
A început exerciţiul de mobilizare în judeţele Alba şi Hunedoara. Rezerviști chemați la unitățile militare
Moldova va introduce sistem digital de detectare a plagiatului lucrărilor de licență și masterat. Softul este din România
Ce a cerut Iranul ca răspuns la propunerile SUA, provocând furia lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
E gata! Neluțu Varga își caută antrenor la CFR Cluj! Pancu e decis să meargă la Rapid
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Filmul care conduce box office-ul nord-american, în ciuda lansării a trei noi pelicule importante la Hollywood
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...