Preşedintele PSD Sorin Grindeanu are o serie de întâlniri, luni la Parlament, cu reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi cu aleşi neafiliaţi, în încercarea de a contura o nouă majoritate parlamentară. Prima întrevedere în biroul său este cu liderul UDMR Kelemen Hunor.

ACTUALIZARE 13.10 În acest moment, liderul UDMR Kelemen Hunor discută cu Sorin Grindeanu, în biroul președintelui Camerei Deputaților.

„Merg să bem o cafea. Vă spun după aceea”, a afirmat Kelemen Hunor, înainte să intre în biroul liderului PSD.

ACTUALIZARE 12.50 Sorin Grindeanu a declarat, luni, înaintea discuției cu Kelemen Hunor, că preferă formarea unui guvern stabil în locul unei soluții rapide, de avarie, chiar dacă acest lucru ar putea prelungi negocierile politice cu aproximativ o săptămână.

„Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid, chiar dacă mai stăm o săptămână. Găsirea unei variante stabile e de dorit versus o variantă rapidă și care oferă un soi de instabilitate. Deci, dacă ar fi, să spunem, din perspectiva noastră, e de dorit sigur o variantă stabilă”, a afirmat Sorin Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Guvern minoritar: „Un scenariu care poate fi luat în calcul”

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar PSD–UDMR, liderul social-democrat a spus că nu este varianta preferată, dar nici exclusă.

„Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. N-am spus că e o variantă de dorit, chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele”, a afirmat el.

Despre funcția de premier: „Nu voi refuza dacă partidul decide”

Sorin Grindeanu a precizat că, în cazul în care PSD ar decide în forurile de conducere să îi încredințeze funcția de prim-ministru, nu ar refuza această responsabilitate.

„Eu am văzut în aceste zile tot felul de abordări. I-am învățat pe colegii mei, eu și ceilalți din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În același mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD și de această dată. Că e opoziția, când avem scenariile clare în față, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliție unde PSD nu are prim-ministru, în același mod vom lua decizia. Deci, ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac în acest moment”, a precizat liderul PSD.

„Dacă în forurile de conducere ale partidului se decide că eu urmează să fiu premier într-o formulă de guvern cu alte partide, nu voi refuza să îmi asum asemenea funcție”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Guvern tehnocrat și negocieri la Cotroceni

În ceea ce privește varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat, liderul PSD a spus că formațiunea nu exclude această opțiune, dar nu și-o dorește.

„PSD nu are îngrădiri din perspectiva aceasta”, a explicat Grindeanu, adăugând că nu este scenariul preferat de partid.

Totodată, el a declarat că este deschis discuțiilor politice la nivel înalt, inclusiv cu președintele PNL, Ilie Bolojan, în anumite condiții.

„Ar fi de acord să stea față în față cu președintele PNL, Ilie Bolojan, la consultările de la Palatul Cotroceni, dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită și atât timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan”, a precizat acesta.

Sorin Grindeanu a avut luni și o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, unde a reiterat ideea stabilității guvernamentale.

„Le-am spus și oficialilor străini că mi-aș dori mai degrabă un guvern stabil”, a declarat președintele PSD.

Știrea inițială

Conform informaţiilor obţinute pe surse, liderul social-democrat urmează să discute cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale, dar şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi.

Demersul PSD vine în contextul în care PNL şi USR au decis să nu intre într-o nouă formulă de guvernare alături de social-democraţi. În aceste condiţii, conducerea PSD caută sprijin parlamentar pentru formarea unui nou Executiv.

Sursele citate susţin că primele negocieri oficiale pentru formarea viitorului guvern ar putea avea loc fie vineri, fie lunea viitoare, la Palatul Cotroceni.

