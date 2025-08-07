Live TV

UEFA Europa League. CFR Cluj pierde meciul cu Braga și are șanse mici de a merge în play-off. „A fost 100% penalty”

CFR Cluj vs SC Braga – UEFA Europa League Qualifiers
În prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, CFR Cluj a fost învinsă cu scorul de 1 – 2 de Braga, echipă cu o valoare a lotului de aproape 6 ori mai mare.

CFR Cluj nu a putut rezista, acasă, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” împotriva echipei portugheze, mai bine cotate, Braga, deși la un moment dat a dat impresia că măcar un egal ar fi un scor echitabil.

Portughezii au deschis scorul prin Jean-Baptiste Gorby (17), dar CFR a egalat prin Sheriff Sinyan (29). La începutul reprizei secunde, Braga a revenit în avantaj prin al doilea gol al lui Jean-Baptiste Gorby (51), scrie DigiSport.

În minutul 70 CFR a cerut un penalty, după o intrare a lui Zalazar asupra lui Bosec, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Dan Petrescu a protestat și a văzut cartonașul galben.

Ion Crăciunescu este părere că protestele celor de la CFR Cluj sunt îndreptățite. Fostul mare arbitru crede că a fost penalty clar. ”Este 100% penalty”, a transmis Ion Crăciunescu, prin intermediul unui mesaj trimis lui George Dobre, pe care comentatorul Digi Sport l-a citit în timpul meciului.

Echipele aliniate

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Postolachi

Rezerve: Micai, Abeid, Bolgado, Deac, Simao, Badamosi, Gjorgjievski, Keita, Cordea, Kresic, Kun, Grigor

Antrenor: Dan Petrescu

Braga (4-3-3): Hornicek - Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke - Joao Moutinho, Ricardo Horta, Gorby - Dorgeles, Fran Navarro, Zalazar

Rezerve: Tiago Sa, Bellaarouch, Leonardo Lelo, Vitor Carvalho, Roger Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscaro, Pau Victor, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Sandro Vidigal

Antrenor: Carlos Vicens

Parcursul competițional

Pentru a ajunge în turul trei preliminar, CFR Cluj a trebuit să treacă de Lugano, echipă pe care a învins-o cu scorul de 1-0 la general, după ce în returul din Gruia a reușit să marcheze abia în timpul suplimentar, mai exact în minutul 96.

Conform Football Meets Data, CFR Cluj avea înainte de această partidă șanse de doar 27% să o elimine pe Braga.

Daca nu va trece de Braga, CFR Cluj își va continua parcursul în Conference League, și va juca în play-off cu pierzătoarea duelului Hacken - Brann. Primul meci este în deplasare, iar returul la Cluj.

