Ziua Națională a Oinei 2026. Se împlinesc 127 de ani de la primul concurs oficial al sportului tradițional românesc

Ziua Națională a Oinei 2026. Inquam Photos /Bogdan Buda
Ziua Națională a Oinei Cum a fost redescoperit sportul național

Pe 9 mai este celebrată Ziua Națională a Oinei, sport considerat simbol al tradiției românești și unul dintre cele mai vechi jocuri de echipă practicate pe teritoriul țării. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Legea nr. 87/2023, iar anul acesta marchează 127 de ani de la primul concurs general de oină organizat la București, moment care a stat la baza transformării jocului popular într-un sport organizat.

În prezent, oina nu este doar un sport, ci și un simbol al identității naționale, recunoscut ca element de patrimoniu cultural imaterial și promovat atât în România, cât și peste hotare

„În data de 9 mai 1899 a avut loc, la București, primul Concurs general de oină, la care au participat 18 licee din țară. Juriul i-a proclamat câștigători pe elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” din municipiul Brăila (antrenor, profesorul Radu S. Corbu), care au câștigat „statueta sportivă”, un trofeu de bronz ce reprezenta un atlet în miniatură ținând o făclie în mână, potrivit precizărilor făcute de regretatul profesor universitar Nicolae Postolache în cartea sa „Fascinația Oinei - Jocul românilor de pretutindeni.

Ulterior, ca o recunoaștere a valorii deosebite pentru cultura românească, Parlamentul României a adoptat, la data de 11 aprilie 2023, Legea nr. 87/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023, prin care a stabilit ziua de 9 mai drept Ziua Națională a Oinei.” ( Sursa: Federația Română de Oină)

Originile oinei - un joc al satelor românești

Rădăcinile oinei se pierd în istorie, fiind asociate cu jocuri practicate în mediul rural încă din Evul Mediu. În satele românești, tinerii obișnuiau să joace forme primitive ale acestui sport, folosind bâte din lemn și mingi improvizate din cârpe sau piele.

Primele mențiuni documentate apar în secolul al XIX-lea, când jocul era deja răspândit în mai multe regiuni ale țării. Deși nu avea reguli standardizate, esența era aceeași: lovirea mingii cu bâta și alergarea între puncte de bază pentru a acumula puncte.

Rolul lui Spiru Haret în organizarea sportului

Un moment important în dezvoltarea oinei a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, când Spiru Haret, ministru al Instrucțiunii Publice la acea vreme, a susținut introducerea și organizarea acestui joc în școlile românești.

În aceeași perioadă au fost stabilite primele reguli unitare, iar oina a început să fie practicată într-un sistem organizat, între două echipe, cu roluri și reguli clar definite: „la bătaie” și „la prindere”. Istoricii sportului consideră că implicarea lui Spiru Haret a avut un rol esențial în transformarea oinei din joc popular în disciplină sportivă organizată. 

Un pas decisiv în consolidarea acestui proces a fost înființarea Federației Române de Oină în anul 1932, instituție care a preluat organizarea competițiilor și a contribuit la standardizarea regulamentelor la nivel național.

Oina, promovată ca simbol al tradiției sportive românești

În perioada interbelică, oina s-a bucurat de o popularitate ridicată și a fost promovată drept simbol al tradiției sportive românești. Competițiile oficiale deveniseră frecvente, iar sportul era practicat atât în școli, cât și în cadrul unor evenimente naționale.

După cel de-al Doilea Război Mondial, interesul pentru oină a început însă să scadă, pe fondul popularității crescânde a altor discipline sportive, precum fotbalul sau handbalul. Cu toate acestea, Federația Română de Oină și-a continuat activitatea și a organizat constant competiții pentru păstrarea tradiției.

Cum a fost redescoperit sportul național

După căderea regimului comunist, oina a intrat într-un amplu proces de redescoperire și revitalizare. Interesul pentru sportul național a fost treptat reînviat, odată cu înființarea unor noi cluburi și reluarea competițiilor oficiale. În acest context, Federația Română de Oină și-a intensificat eforturile de promovare, încercând să readucă sportul în atenția publicului și să îl reconecteze cu noile generații.

În prezent, Ziua Națională a Oinei este marcată anual prin demonstrații și evenimente organizate în întreaga țară, menite să readucă în prim-plan sportul național al României. Federația Română de Oină organizează constant competiții oficiale, inclusiv turnee de tradiție precum „Cupa Regelui” și „Cupa Reginei”, desfășurate sub Înaltul Patronaj al Casei Regale a României.

În paralel, oina a fost promovată și în afara țării, prin participări la evenimente internaționale și acțiuni de popularizare menite să crească vizibilitatea acestui sport la nivel global.

Totodată, Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 prevede susținerea și promovarea valorilor sportive tradiționale, inclusiv a oinei, considerată unul dintre cele mai reprezentative jocuri sportive tradiționale ale României.

