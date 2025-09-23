Fenomenul kendama a revenit în rândul copiilor și adolescenților și i-a făcut să uite de gadgeturi. Părinții se bucură pentru că cei mici nu mai petrec ore în șir în fața ecranelor. Amploarea fenomenului e mană cerească și pentru comercianți, care refac stocurile săptămânal. Sunt, însă, și școli care au interzis jocul japonez la cursuri, pe motiv că le distrage atenția elevilor și poate provoca accidente.

Patrick are 14 ani și se joacă zilnic, aproximativ două ore, cu kendama, timp în care ia pauză de la gadgeturi.

Patrick: De două, trei luni am kendama asta. Și la școală prin pauze mă joc, și acasă. Ma joc două, trei ore.

Reporter: Și nu te plictisești.

Patrick: Pun muzică și mă joc cu kendama.

La fel fac majoritatea colegilor de la școală, iar profesorii îi încurajează.

Elev: Mă joc în jur de 7-8 ore pe zi cu kendama.

Nicolae Diaconu, profesor de matematică: Le dezvoltă gândirea și atenția foarte bine.

Reporter: Mai stai la fel de mult pe telefon sau pe laptop de când ai kendama?

Patrick: Chiar nu! Și mi se pare foarte bine și e mult mai distractiv!

Nicolae Diaconu, profesor de matematică: E foarte bună! Și copilul meu, am doi băieți, și-a dat comandă care i-a plăcut lui, pe același motiv, să renunțe la telefon.

În pauze se organizează concursuri de kendama, iar pasionații participă și la competiții oficiale. Magia jocului japonez, ajuns cunoscut peste tot în lume, constă în găsirea unui număr cât mai mare de tehnici pentru a potrivi bila.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Pentru a reuși să fac un trick am nevoie de multe ore de antrenament. Copiii sunt cei care au lăsat telefoanele mobile în favoarea kendamelor. Prețul unei astfel de jucării este între 40 și 400 de lei, în funcție de model și dimensiune.

Patrick: Aceasta costă 100 de lei și este destul de bună.

Reporter: Câte kedame ai acasă?

Patrick: Am trei.

Reporter: Îți mai iei?

Patrick: Da.

În jocul kendamelor intră automat și părinții.

Reporter: Copiii dumneavoastră au kendame?

Mamă: Au amândoi și vad altele mai scumpe, mai scumpe. „Colegul și-a luat din aia, luați-ne și nouă”.

Tată: E mai util pentru ei kendama decât telefonul mobil.

De revenirea fenomenului se bucură și comercianții, care refac stocurile o dată la câteva zile.

Reporter: Câte ați vândut cel mai mult într-o zi?

Gabriela, reprezentanta unui magazin: Cred că 8-10. Și avem cereri să aducem cât mai multe.

Jocul poate deveni, însă, periculos, astfel că unele școli din București au interzis folosirea kendamelor în timpul orelor.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia