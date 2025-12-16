Live TV

Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile familiei Iohannis. Cauza va merge la Curtea de Apel Alba

Data publicării:
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Statul cere despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din Sibiu Care este istoricul litigiului

Statul Român a contestat decizia Tribunalului Sibiu prin care a fost respinsă cererea de punere sub sechestru a bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Apelul a fost depus marți, 16 decembrie, de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, iar dosarul va fi trimis la Curtea de Apel Alba, care va decide mai departe, potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.

„Astăzi s-a înregistrat apelul declarat de Statul Român prin DGRFP Brașov împotriva încheierii pronunțată la data de 20 noiembrie 2025 de Tribunalul Sibiu, prin care s-a respins cererea având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâților”, a precizat aceasta.

Statul cere despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din Sibiu

Demersul face parte dintr-o acțiune mai amplă inițiată de Statul Român, prin DGRFP Brașov, care cere ca fostul președinte Klaus Iohannis să plătească despăgubiri pentru folosirea unei jumătăți de imobil aflat în centrul orașului Sibiu.

Potrivit unui comunicat anterior al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), statul este coproprietar al imobilului și solicită bani pentru perioada în care acesta a fost folosit fără ca statul să beneficieze de partea sa.

„Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, se arată în comunicatul ANAF.

Pentru că familia Iohannis nu ar fi plătit voluntar sumele cerute, statul a solicitat instanței să pună sechestru pe bunurile acestora.

Această măsură ar fi avut rolul de a garanta recuperarea banilor.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că statul român a preluat jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu. Acest lucru s-a întâmplat în urma unei moșteniri vacante, adică o moștenire fără urmași, care a revenit statului.

Care este istoricul litigiului

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baștea, fosta proprietară de la care familia Iohannis a cumpărat o parte din imobilul din Sibiu, dosar ce viza dreptul de proprietate al casei.

Anterior, în mai 2014, Tribunalul Brașov a anulat contractul de vânzare-cumpărare al imobilului, încheiat între familia Baștea și Klaus Iohannis și Carmen Iohannis, în urma mai multor cicluri procesuale, potrivit informațiilor postate pe portalul instanței.

Editor : A.D.

