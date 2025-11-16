Live TV

Un polițist de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap în propria casă. Primele ipoteze ale anchetatorilor

Data publicării:
ecuson al politiei romane

Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu efectuează cercetări după ce un tânăr poliţist din judeţul Argeş, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap în locuinţa unde stătea în chirie.

„Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din judeţul Argeş, chiriaş în apartamentul pe care aceasta îl deţine, nu răspunde la telefon. În temeiul sesizării, la faţa locului, s-au deplasat poliţişti, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împuşcat, cu o armă, în zona capului”, se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de IPJ Giurgiu.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânărul era poliţist în cadrul Secţiei de Poliţie Ghimpaţi şi nu ar fi dat semne că se confruntă cu anumite probleme în viaţa personală sau profesională.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

