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Un șofer din Vâlcea a intrat pe contrasens și a provocat un accident. Patru persoane, dintre care doi minori, au fost răniți

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Patru persoane au fost rănite în urma accidentului FOTO IPJ Vâlcea
Patru persoane au fost rănite în urma accidentului FOTO IPJ Vâlcea
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Patru persoane, între care doi minori, au fost rănite, sâmbătă după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe Drumul Naţional 7, în judeţul Vâlcea, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de o maşină al cărui şofer a pătruns pe contrasens. Traficul rutier în zona accidentului se desfăşoară îngreunat, pe un singur fir, alternativ.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă după-amiază, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe Drumul Naţional 7, în dreptul localităţii Seaca.

Din primele verificări efectuate de poliţişti s-a stabilit că un bărbat de 44 de ani, din Cisnădie, judeţul Sibiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 28 de ani, precum şi trei pasageri din autoturismul acestuia, respectiv doi minori şi o femeie de 69 de ani, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul rutier în zona accidentului se desfăşoară îngreunat, pe un fir, alternativ, fiind valori ridicate de circulaţie pe ambele sensuri de mers.

Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia va fi reluată în condiţii normale după ora 16:00.

Editor : I.B.

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