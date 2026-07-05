În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii merg la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pomă, după ce, la finalul lunii iunie, schema de plafonare a accizei a expirat în România. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economism dacă alimentăm în afara țării.

În București, motorina standard a ajuns să coste 9,5 lei pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9,18 lei pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.

-„Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai (Independenței -n.red.) și văzusem undeva la vreo 8,6 lei benzina și 9 lei și ceva diesel față de maximul care ajunsese la diesel 10,1 lei. Știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10.10. Am preferat să las mașina acasă și să merg cu transportul în comun”.

-„Mi se par foarte exagerați”.

Până nu demult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. Acum, însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.

Reporter Digi24: Veniți săptămânal?

Șofer: „Da”.

Reporter Digi24: Și cam cât economisiți față de România?

Șofer: „Nu știu, raportul e aproape un leu diferența și se strânge, la 100 de litri, 100 de lei, sunt bani..”

Reporter Digi24: Cât se economisește la un plin la un camion?

Șofer: „Pentru mine, având rezervor mai mare, undeva la 300 de euro”.

În Bulgaria, benzina costă 1,48 euro, adică 7,69 lei, iar motorina echivalentul a 7,84 lei. Dacă ne alimentăm mașina cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.

Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.

-„Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de 1 leu- 1 leu și.. la litru, deci la un plin se simte”.

-„Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ, se simte..”

-„Să fie vreo 40 de lei.. nu e mult, dar leu cu leu se adună”.

-„Acum 2 săptămâni cel puțin în alte părți ale Bulgariei era și cu 2 lei mai ieftin decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă.. la noi tot cresc, tot cresc..”

Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.

Eugenia Gusilov, expert în energie: „În România se menține fiscalitatea ridicată. La bulgari e 1,4 lei acciza și la noi e 2,8 lei acciza la motorină. În piața internațională prețul se duce în jos iar la pompă în România efectul vine cu întarziere, care depășește cu 2-3 săptămâni cât ar trebui să se transfere prețul din cotația internațională la pompă”.

Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.

Feliciu Paraschiv, vicepreședinte Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România: „Probabil că producătorii și procesatorii de carburanți au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi nu am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant în perioada conflictului din Iran. Noi sperăm ca în 2-3 săptămâni, maxim o lună, să ajungem la prețuri rezonabile”.

Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.

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