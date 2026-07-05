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Iran. Trei dintre fiii lui Ali Khamenei, prezenţi la funeralii. Care a fost marele absent de la ceremonii

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Fiii lui Ali Khamenei
Meysam, Masoud și Mostafa Khamenei, la înmormântarea tatălui lor. Foto: Profimedia
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Din articol
Mojtaba nu a fost văzut

Trei fii ai liderului iranian asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, s-au rugat duminică lângă sicriul acestuia şi lângă cele ale altor patru membri ai familiei. Cineva însă a fost absent din fotografie, relatează Reuters.

Televiziunea de stat i-a arătat pe Mostafa, Meysam şi Masoud Khamenei rugându-se în faţa sicrielor aşezate în vasta curte a complexului religios „Imam Khomeini Grand Mosalla” din Teheran.

Tatăl lor, alături de alţi câţiva membri ai familiei, a fost ucis într-un atac aerian atunci când Statele Unite şi Israelul au declanşat un război împotriva Iranului la 28 februarie.

Conflictul, care a cuprins regiunea timp de câteva săptămâni înainte ca părţile să ajungă la un armistiţiu fragil, a cauzat moarte şi distrugere în întreaga regiune şi a menţinut la putere guvernul teocratic al Iranului, susţinut de Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice.

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Într-o manifestare de devotament public faţă de stat şi de zel revoluţionar, Republica Islamică organizează o săptămână de procesiuni funerare în masă pentru Khamenei, inclusiv transportarea rămăşiţelor sale la lăcaşuri de cult şiite din Irakul vecin.

După o zi în care sicriul a fost expus în interior, pentru a putea fi vizitat de înalţii lideri iranieni şi de oficialii străini, sicriul lui Khamenei a fost expus sâmbătă în aer liber, sub un capac de sticlă, alături de cele ale fiicei sale, ginerelui, norei şi nepoatei sale în vârstă de 14 luni.

Duminică, alte zeci de mii de persoane îndoliate, printre care soldaţi, studenţi la seminar şi oameni obişnuiţi, bărbaţi şi femei, s-au adunat la Mosalla pentru a-şi prezenta omagiile lui Khamenei şi familiei sale, fluturând steaguri pe care erau inscripţionate promisiuni de răzbunare împotriva Americii şi a Israelului.

Alţii s-au rugat în cor la complexul care poartă numele primului lider suprem al Iranului, Khomeini, căruia Khamenei i-a succedat în 1989.

Mojtaba nu a fost văzut

Mojtaba Khamenei a fost principalul absent de la ceremonie.

Până în prezent nu a existat nicio apariţie publică şi nici nu a fost difuzată vreo imagine cu Mojtaba, despre care se spune că ar fi fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl şi ceilalţi membri ai familiei pe 28 februarie, când Israelul şi SUA au bombardat ţinte iraniene la începutul războiului.

Faţa lui Mojtaba Khamenei a fost desfigurată, iar acesta a suferit o leziune gravă la unul sau la ambele picioare, au declarat pentru Reuters persoane apropiate cercului său restrâns.

Editor : Sebastian Eduard

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