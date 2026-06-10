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Exercițiul multinațional Sea Breeze 26.1. Trageri reale, acţiuni tactice şi simularea unui raid amfibiu în Poligonul Babadag

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1-502nd Infantry Regiment Conducts Air Assault
Foto: Profimedia

Aproximativ 450 de militari din România, SUA, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia şi Bulgaria participă, până în 20 iunie, la exerciţiul multinaţional Sea Breeze 26.1, condus de Flota a Şasea a Statelor Unite ale Americii şi găzduit de Forţele Navale Române. Secvenţele de instruire se desfăşoară în Poligonul Babadag şi includ trageri reale, acţiuni tactice şi simularea unui raid amfibiu.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că Forţele Navale Române participă, în perioada 2-20 iunie, la exerciţiul multinaţional Sea Breeze 26.1, desfăşurat împreună cu forţe ale statelor aliate şi partenere pentru creşterea nivelului de pregătire în executarea operaţiilor întrunite şi consolidarea capacităţii de reacţie în situaţii de criză şi conflict, potrivit News.ro.

Exerciţiul este condus de Flota a Şasea a Statelor Unite ale Americii şi este găzduit de Forţele Navale Române, Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea". La activităţi participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia şi Bulgaria.

„Secvenţele de instruire se desfăşoară în Poligonul Babadag şi includ trageri reale, acţiuni tactice şi simularea unui raid amfibiu. Militarii exersează planificarea şi executarea operaţiilor în comun, coordonarea forţelor participante şi reacţia la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre”, au transmis reprezentanţii MApN.

Potrivit comunicatului, Sea Breeze 26.1 contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire al forţelor participante şi la dezvoltarea capacităţii acestora de a desfăşura operaţii amfibii, acţiuni tactice întrunite şi misiuni executate în condiţii apropiate de cele ale unui conflict modern.

„Exerciţiul reflectă angajamentul comun al aliaţilor şi partenerilor pentru consolidarea capacităţii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO, precum şi pentru menţinerea securităţii şi stabilităţii în regiunea Mării Negre”, a precizat MApN.

Editor : M.B.

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