Accident grav azi-noapte în Lugoj în urma unei urmăriri în trafic. Un șofer care era urmărit de poliție a făcut praf două mașini și o terasă. Două tinere au ajuns la spital.

Accidentul a avut loc vineri noapte pe o stradă din Lugoj.

Din primile informații, un șofer care era urmărit de poliție a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un alt autoturism în care se aflau două tinere. În urma impactului violent, una dintre mașini a fost proiectată direct în terasa unei pizzerii, distrugând mai multe mese, scaune, dar și gardul de protecție.

Cele două tinere care se aflau în mașina lovită au fost rănite și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul urmărit a fost prins și încătușat de către polițiști.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz.

Editor : A.P.