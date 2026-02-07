Live TV

Video Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină: cum a fost prins

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Sursa foto: Facebook/ Poliția Română

Un bărbat de 31 de ani a furat o maşină din localitatea Mănăstirea Humorului şi au fost constituite filtre pentru prinderea sa. Observat de un echipaj pe DN 17, bărbatul a accelerat şi a refuzat să oprească, fiind urmărit. La un moment dat a frânat brusc, forţând autospeciala care-l urmărea să lovească un imobil şi un vevicul. Şi maşina condusă de bărbat a lovit mai multe vehicule, ulterior bărbatul fiind prins şi reţinut.

„La data de 06 februarie 2026, în jurul orelor 15:00 poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Gura Humorului au fost sesizaţi cu privire la faptul că din localitatea Mănăstirea Humorului a fost sustras un autoturism. În cauză au fost constituite mai multe puncte fixe în vederea identificării autoturismului şi interceptării acestuia. Ulterior, la intrare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, un echipaj de ordine publică a interceptat autoturismul, acesta circulând pe DN 17, dinspre oraşul Gura Humorului, motiv pentru care au efectuat semnal regulamentar de oprire”, a transmis, vineri, IPJ Suceava.

Conducătorul a refuzat să oprească, a fugit, fiind urmărit de echipajul de poliţie.

„În centrul municipiului, conducătorul autovehiculului urmărit ar fi frânat brusc, motiv pentru care, poliţista aflată la volanul autospecialei, pentru a evita impactul cu autovehiculul urmărit dar şi cu cel care circula pe contrasens, ar fi virat dreapta, lovind o clădire cu partea frontală a autospecialei iar cu partea din spate un mijloc de transport în comun. Conducătorul autovehiculului urmărit şi-ar fi continuat deplasarea încă 200 metri, după care ar fi intrat în coliziune cu alte trei autovehicule care se deplasau regulamentar”, a mai transmis sursa citată.

Conducătorul auto, un bărbat de 31 ani din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, a coborât din autoturism şi ar fi încercat să fugă, însă a fost prins şi imobilizat de către poliţişti.

„Bărbatul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest cât şi testarea pentru identificarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive, ulterior refuzând prelevarea mostrelor biologice”, au mai precizat poliţiştii, explicînd că nu au fost înregistrate victime.

Ulterior, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru „furt în scop de folosinţă", şi „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

