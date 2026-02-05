Live TV

Ucraina şi Rusia continuă azi discuţiile mediate de SUA la Abu Dhabi. Întâlnirea de miercuri, „substanţială şi productivă”

Data publicării:
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
Discuțiile de la Abu Dhabi au fost mediate de SUA. Sursă foto: X
Din articol
Zelenski: Câți soldați a pierdut Ucraina Diferențe majore în probleme-cheie Concesii dureroase

Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului. Discuţiile se reiau joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii.

„Lucrările au fost substanţiale şi productive, axate pe măsuri concrete şi soluţii practice”, a scris Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, pe X, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un oficial american, care a oferit comentarii sub condiţia anonimatului, a calificat, de asemenea, discuţiile ca fiind productive şi a declarat că acestea vor continua joi dimineaţă.

Întâlnirile trilaterale de două zile au loc după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a profitat de armistiţiul energetic susţinut de SUA săptămâna trecută pentru a stoca muniţii, atacând Ucraina marţi cu un număr record de rachete balistice.

Zelenski a spus în discursul său video nocturn că este esenţial ca discuţiile să conducă la o pace reală şi să nu ofere Rusiei o nouă oportunitate de a continua războiul. Partenerii Ucrainei, a spus el, trebuie să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

„Acest lucru trebuie simţit acum. Oamenii din Ucraina trebuie să simtă că situaţia se îndreaptă cu adevărat spre pace şi spre sfârşitul războiului, nu spre o situaţie în care Rusia foloseşte totul în avantajul său şi continuă atacurile”, a spus Zelenski.

Zelenski: Câți soldați a pierdut Ucraina

Preşedintele a mai spus că Ucraina se aşteaptă ca discuţiile să conducă în curând la un nou schimb de prizonieri.

Intervievat, miercuri, de canalul de televiziune francez France 2, Zelenski a dezvăluit că numărul soldaţilor ucraineni ucişi pe câmpul de luptă ca urmare a războiului cu Rusia este estimat la 55.000. Zelenski menţionase anterior un bilanţ de peste 46.000 de militari ucraineni ucişi, într-un interviu acordat reţelei de televiziune americane NBC în februarie 2025.

Miercuri, la scurt timp după începerea negocierilor, forţele ruse au lovit o piaţă aglomerată din estul Ucrainei cu muniţie cu dispersie, ucigând cel puţin şapte persoane şi rănind 15, a declarat guvernatorul regiunii Doneţk, Vadîm Filaşkin.

Fotografiile publicate mai devreme în aceeaşi zi de Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite arătau cele trei delegaţii aşezate în jurul unei mese în formă de U, cu oficialii americani aşezaţi în centru, inclusiv trimisul special Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

„Procesul de negociere a continuat astăzi sub forma unui grup de lucru. Alături de mine, delegaţia ucraineană a fost formată din Kirilo Budanov, David Arahamia, Serhii Kîslîţia, Andrii Hnatov, Vadim Skibiţki şi Oleksandr Bevz”, a precizat Umerov.

Din partea SUA, a arătat el, la consultări au participat Steve Witkoff, Jared Kushner, precum şi Daniel Driscoll şi generalul Alex Grynkewich, în timp ce partea rusă a fost reprezentată la nivel militar înalt, a detaliat Umerov.

Diferențe majore în probleme-cheie

Administraţia Trump a presat atât Kievul, cât şi Moscova să găsească un compromis pentru a pune capăt războiului care durează de patru ani, dar cele două părţi rămân departe una de cealaltă în câteva teme-cheie, în ciuda mai multor runde de negocieri cu oficialii americani.

„Vestea bună este că, pentru prima dată după foarte mult timp, avem echipe militare tehnice din Ucraina şi Rusia care se întâlnesc într-un forum la care vom participa şi noi cu experţii noştri”, a declarat miercuri, la Washington, secretarul de stat american Marco Rubio.

„Nu vreau să spun că discuţiile în sine reprezintă un progres, dar este bine că există un angajament în acest sens”, a subliniat el.

La Paris, surse diplomatice au declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a trimis la Moscova consilierul diplomatic, Emmanuel Bonne, care s-a întâlnit marţi cu oficiali ruşi la Kremlin. Una dintre surse a declarat că scopul a fost de a purta un dialog pe teme cheie, cea mai importantă fiind Ucraina, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Cele mai sensibile probleme în negocieri sunt cererile Moscovei ca Kievul să renunţe la teritoriile pe care le controlează încă în Doneţk şi soarta centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află într-o zonă ocupată de Rusia.

Moscova doreşte ca Kievul să-şi retragă trupele din întreaga regiune Doneţk, inclusiv din oraşele puternic fortificate considerate una dintre cele mai puternice apărări ale Ucrainei, ca o condiţie prealabilă pentru orice acord de pace.

Ucraina a declarat că războiul ar trebui îngheţat de-a lungul liniilor actuale de front şi respinge orice retragere unilaterală a forţelor sale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că trupele ruse vor continua să lupte până când Kievul va lua acele decizii care ar putea pune capăt războiului.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul naţional al Ucrainei, inclusiv Crimeea şi părţi din regiunea Donbas din est, capturate înainte de invazia din 2022. Analiştii spun că Rusia a câştigat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

„Rusia nu câştigă războiul împotriva Ucrainei”, a declarat marţi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pentru publicaţia online Liga.

Concesii dureroase

Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se opun unui acord care ar ceda Moscovei mai mult teritoriu. Locuitorii din Kiev au declarat pentru Reuters că sunt sceptici cu privire la faptul că noile negocieri vor aduce o schimbare majoră.

„Să sperăm că se va schimba (ceva), desigur. Dar nu cred că se va schimba nimic acum”, a declarat Serhii, 38 de ani, şofer de taxi. „Noi nu vom ceda şi nici ei nu vor ceda”, spune bărbatul.

Prima rundă de negocieri în format trilateral a avut loc luna trecută în Emiratele Arabe Unite.

Miercuri, în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi şi pe măsură ce războiul se apropie de intrarea în cel de-al cincilea său an, preşedintele chinez Xi Jinping şi liderul rus Vladimir Putin şi-au salutat relaţiile în timpul unei videoconferinţe.

Kremlinul a declarat că Xi, care a susţinut negocierile, l-a invitat pe Putin în China în lunile următoare.

Beijingul a încercat să se prezinte ca un mediator de pace şi este un aliat apropiat al Moscovei, care se luptă din ce în ce mai mult pentru a-şi finanţa vasta economie de război.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
India „nu își permite să-l umilească” pe Putin, susțin experții. Și Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Avertisment al șefului ONU privind tratatul nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională”
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin
Un apropiat al lui Putin anunță că vrea acorduri energetice cu UE, pentru a reduce dependenţa de gazele ruseşti
ciocanel decizie judecator
Gluma care l-a făcut celebru l-a băgat după gratii: 6 ani de închisoare pentru un comediant rus, după un banc cu un veteran de război
Joe Biden Donald Trump
Cel mai recent sondaj din SUA arată capitolul la care Trump se descurcă mai prost decât Biden. Alte trei sondaje din ultima perioadă
Recomandările redacţiei
robert negoita
Surse: Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție...
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan va informa azi CCR privind pensiile magistraţilor...
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista...
Ultimele știri
VIDEO Un pod aflat în construcție s-a prăbușit în China și a căzut în apă cu tot cu oameni și utilaje. 5 oameni au murit
Bulgaria va topi peste 10.500 de tone de monede leva vechi și se pregăteşte să producă primele bancnote euro
Rezultate LOTO - Joi, 5 februarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste patru milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii februarie. Mai multe zodii se vor confrunta cu situații neașteptate
Cancan
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Fanatik.ro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”