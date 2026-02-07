Două persoane au fost rănite, iar 40 de locatari au fost evacuați în urma unei explozii care a avut loc, sâmbătă dimineață, într-o garsonieră aflată la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje din Chitila, județul Ilfov.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, deflagrația s-a produs în jurul orei 04:00, pe Intrarea Banatului. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă a provocat desprinderea unor elemente de tâmplărie ale imobilului, scrie News.ro.

Cele două persoane aflate în garsoniera unde s-a produs incidentul au suferit arsuri, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate ulterior la spital.

Autoritățile au solicitat și intervenția unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, care urmează să evalueze starea clădirii.

Ana Covașniuc, purtătoarea de cuvânt a ISU București Ilfov a declarat, pentru Digi24, că încă nu sunt cunoscute cauzele producerii deflagrației, acest lucru va fi în continuare cercetat.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două ambulanțe SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Captură foto Digi24

