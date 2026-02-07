Live TV

Barack Obama şi Donald Trump
Foto: Getty Images

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator.

Explicaţia, oferită reporterilor la bordul avionului Air Force One, a fost prima recunoaştere că Trump însuşi a vizionat cel puţin o parte din videoclip înainte ca acesta să apară online. Casa Albă a declarat, după ce videoclipul a fost eliminat, că un membru al personalului l-a publicat din greşeală.

Trump nu şi-a cerut scuze pentru videoclipul care suprapunea imaginile feţelor soţilor Obama peste o animaţie cu maimuţe. El a spus că videoclipul a fost şters „de îndată ce am aflat despre el”, deşi acesta a rămas pe pagina sa de pe Truth Social aproximativ 12 ore.

„M-am uitat la începutul lui. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se la prima parte a videoclipului, care conţinea afirmaţii deja demontate despre fraudă la aparatele de vot, relatează CNN.

„A fost o postare foarte puternică în ceea ce priveşte frauda electorală”, a spus el. „Nimeni nu ştia că asta era la final. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut şi probabil ar fi avut bunul-simţ să îl dea jos”, aspus Donald Trump.

El a mai declarat că, după ce a vizionat prima secţiune a videoclipului, l-a transmis unui membru al personalului, despre care a afirmat că ar fi trebuit să se uite până la capăt.

„Cineva a scăpat din vedere şi a ratat o parte foarte mică”, a spus el.

Trump a confirmat că a vorbit cu senatorul republican Tim Scott, care a numit videoclipul „cel mai rasist lucru” pe care l-a văzut din partea Casei Albe sub Trump. Preşedintele american a declarat, în urma insistenţelor, că el condamnă partea rasistă a clipului.

Însă, întrebat direct dacă îşi va cere scuze, a refuzat.

„Nu. Nu am făcut nicio greşeală”, a declarat preşedintele SUA.

