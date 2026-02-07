Live TV

Ceață densă în 16 județe din țară. Poliția avertizează asupra riscului de polei

Circulaţie rutieră este afectată de ceaţă în 16 judeţe, iar vizibilitatea pe numeroase artere rutiere este redusă din această cauză. În anumite zone, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, crescând riscul de accidente.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că ceața reduce vizibilitatea pe numeroase artere rutiere din județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante. De asemenea, conducătorii auto sunt avertizați să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

Totodată, pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau atunci când vizibilitatea este redusă din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de către șoferi.

