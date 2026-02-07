ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea UDMR să reducă taxele mărite tot de coaliția din care face parte?

Florin Negruțiu observă: „UDMR se comportă ca un PSD al maghiarilor: când oamenii protestează, schimbă placa. Nu-și asumă măsuri nepopulare. Au mărit taxele și acum le cer înjumătățite." Claudiu Pândaru adaugă: „Ilie Bolojan nu ar trebui să ducă singur tot greul, mai ales când unele măsuri, cum e neplata primei zile de concediu medical, lovesc și în oameni care nu trișează, ci chiar suferă."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Kelemen Hunor spune că va cere reducerea cu 50% a impozitelor locale majorate. Asta după ce, în orașele cu majoritate maghiară, oamenii au protestat. Abia acum, zice domnul Hunor, își dă seama că sunt prea mari. UDMR-iștii se răzgândesc?

Florin Negruțiu: UDMR se comportă, în multe situații, ca un PSD al maghiarilor. E un partid românesc, care guvernează cu ochii la sondaje. Nu-și asumă măsuri nepopulare. Când au văzut protestele, au dat înapoi. Reacție tipic românească: am mărit taxele, dar dacă nu ne convin reacțiile, le scădem. Ce așteptau? Aplauze pentru majorări? Măsurile au fost luate în coaliție. UDMR face parte din ea. Acum, însă, îl arată pe Bolojan cu degetul, cum face și Grindeanu: omul rău, vampirul, cel care suge sângele poporului. E evident: vor să-l lase pe Bolojan să încaseze toate gloanțele anul acesta, ca la anul — când vin iar la guvernare cu ajutorul UDMR — să dea tuturor „de toate". Clasic.

Claudiu Pândaru: Planul e bun, dar are nevoie de un amendament: Ilie Bolojan nu ar trebui să le ducă pe toate singur și până la capăt. Unele măsuri, cum e cea cu prima zi de concediu medical neplătită, merită revizuite. Oamenii cu boli grave — cancer, dializă — nu trișează sistemul. Nu ei ar trebui pedepsiți. Sunt exemple punctuale, dar importante. Chiar și Bolojan ar trebui să-și spună, din când în când: nu le fac chiar pe toate, chiar așa.