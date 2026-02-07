Live TV

Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie

Data publicării:
sergey tropin
Foto: captură video via Reddit

Fostul ministru-adjunct al justiţiei din Rusia, Serghei Tropin, a fost găsit mort în propriul apartament din centrul Moscovei, au anunţat agenţiile de stat TASS şi RIA, citând autorităţile, care precizează că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată. Potrivit The Moscow Times, postul de televiziune REN TV precizează că trupul său a fost găsit în baie, iar versiunea preliminară a cauzei morţii sale este înecarea.

„Cadavrul bărbatului a fost descoperit în baia unui apartament de pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3, fără semne de moarte violentă. Cauzele morţii sunt în curs de stabilire", a declarat agenţiei TASS un oficial din serviciile de urgenţă, precizând că este vorba despre fostul ministru adjunct al justiţiei din Federaţia Rusă, Serghei Tropin, scrie News.ro.

Acesta a ocupat funcţia de ministru adjunct al justiţiei în perioada 1996-1997, când preşedinte era Boris Elţîn.

Chiar dacă autorităţile exclud o ipoteză criminală, fostul oficial se adaugă unei lungi liste de personalităţi şi oameni de afaceri ruşi care, de la invazia rusă în Ucraina, au fost găsiţi morţi în condiţii suspecte.

Nu mai târziu de luna trecută, într-un cartier de lux din Moscova a fost descoperit cadavrul fostului ministru adjunct al muncii, Aleksei Skliar. Potrivit TASS, acesta s-a sinucis. Înainte de moarte, fostul oficial a lăsat un mesaj pe canalul Telegram, în care a dat vina pe soţia sa pentru ceea ce s-a întâmplat.

Tot luna trecută, în Cipru, a fost găsit mort un oligarh rus, la fel şi un diplomat al ambasadei ruse din această ţară.

Peste 20 de oficiali de rang înalt, printre care miniştri, generali, oligarhi şi jurnalişti, au murit în incidente care variază de la căderi suspecte de la fereastră la otrăviri şi împuşcare, alimentând speculaţiile despre lupte interne pentru putere, anchete de corupţie şi paranoia crescândă în rândul elitei ruse.

La sfârşitul lunii septembrie 2025, fostul preşedinte al Comitetului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Sankt Petersburg, Aleksandr Fedotov, a căzut de la fereastra unui hotel de la aeroportul Şeremetievo. Cu o zi înainte, la consulatul Armeniei din Sankt Petersburg, a fost găsit cadavrul fostului vicepreşedinte al Rosreestr (Serviciul Federal pentru Înregistrare, Cadastru şi Cartografie - n.r.), Boris Avakian, cu o rană de cuţit.

În iulie 2025, ministrul transporturilor, Roman Starovoit, s-a sinucis la scurt timp după ce fusese demis de Vladimir Putin, iar la scurt timp, adjunctul său, Andrei Korneiciuk, a murit din cauza unui stop cardiac.

În prima jumătate a anului 2025, decese ale oficialilor erau înregistrate lunar. Printre aceştia se numără: Konstantin Kliuev, adjunctul şefului administraţiei din Vladivostok, găsit mort în Thailanda; Evgheni Golovati, adjunctul şefului departamentului „P” al Ministerului Afacerilor Interne, care s-a împuşcat; Vladimir Ananiev, adjunctul şefului administraţiei regiunii Arhanghelsk, care a murit în timpul unui meci de hochei, şi Igor Rojnev, adjunctul şefului FSIN (serviciul penitenciar) din Krasnoarsk, care s-a sinucis.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
general rus Vladimir Alekseiev
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Macron și Putin
Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin (Reuters)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi
Demonstrație Rusia
Rusia are un deficit de forțe de ordine de până la 40%. Și așa, raportul polițiști-cetățeni este unul dintre cele mai ridicate din lume
conac-segal
Actorul Steven Seagal își vinde conacul din Moscova. Cum arată casa de 7,5 milioane de dolari a fanului lui Putin
Recomandările redacţiei
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
Screenshot 2026-02-07 083626
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari...
Digi 24_2026_02_07_08_01_15
Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de...
ceata trafic
Ceață densă în 16 județe din țară. Poliția avertizează asupra...
Ultimele știri
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm și să facem lucrurile cum trebuie”
Dosarele Epstein: Secretarul Marinei SUA, John Phelan, pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul privat al miliardarului, în 2006
Donald Trump refuză să prezinte scuze pentru videoclipul cu soții Obama reprezentați drept maimuțe: „Nu am făcut nicio greșeală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Motivul pentru care stadionul Dinamo nu a fost reconstruit pentru Euro 2020! Fostul ministru de Interne face...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr”
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă