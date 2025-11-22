Alegeri locale 2025. Cine este Daniel Băluță, susținut de PSD în locul Gabrielei Firea în București

Social-democrații îl susțin în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei pe Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4. Deși era vehiculat și numele Gabrielei Firea la început, aceasta a făcut un pas în spate și chiar i-a cedat lui Daniel Băluță șefia PSD București în locul său.

La finalul lunii octombrie, social-democrații au votat în unanimitate susținerea lui Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei. În aceeași ședință, PSD a votat ca Băluță să preia și conducerea filialei PSD București de la Gabriela Firea, pe care aceasta a condus-o în ultimii 9 ani.

„Vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea, forța politică și forța administrativă. De aceea, împreună cu președintele interimar Sorin Grindeanu și cu colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să-i predau ștafeta, din punct de vedere politic, colegului meu Daniel Băluță, ștafeta Organizației PSD Municipiul București”, a declarat Firea, precizând că speră ca Daniel Băluță să nu fie o „victimă” din punct de vedere politic așa cum a fost ea la ultimele alegeri.

Experiența profesională

Medic stomatolog de profesie, Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București, și a absolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Înainte să intre în administrația publică, Băluță a condus o clinică stomatologică privată.

Social-democratul și-a început cariera politică în mandatul de primar al lui Cristian Popescu Piedone la Sectorul 4. Băluță a fost, pe rând, consilier local (din iunie 2012), apoi viceprimarul lui Piedone din iulie 2013 și până în iunie 2016. I-a luat locul în 2015, când Piedone a demisionat în urma incendiului de la Colectiv. Apoi, a fost ales primar cu drepturi depline în 2016.

Ce avere are candidatul PSD

Potrivit ultimei declarații de avere, din 2024, Daniel Băluță deține 7 terenuri împreună cu familia sa, în București, Prahova și Maramureș.

De asemenea, edilul deține și două case: una în București, cealaltă în Maramureș.

Din salariul de primar, Băluță a declarat un venit anual de aproximativ 198.000 de lei, adică aproape 40.000 de euro și are bijuterii, ceasuri și tablouri de 15.000 de euro, dobândite în perioada 2001-2021.

A raportat dividende de circa 170.000 de lei provenite de la compania AAB Spectra Dent SRL, activă în domeniul medical, dar menționează în aceeași declarație de avere și un împrumut acordat de 50.000 de lei.

Scandalurile și, apoi, apropierea de Nicușor Dan

Între Nicușor Dan, în calitate de primar general, și Daniel Băluță, ca edil al Sectorului 4, a izbucnit un adevărat scandal din cauza lucrărilor de consolidare a Planșeului Unirii.

Edilul sectorului 4 anunțase începerea lucrărilor „de urgență”, în timp ce Nicușor Dan susținea că nu are dreptul legal să intervină acolo și autorizația de construcție nu ar trebui emisă în regim de urgență. Daniel Băluță a plusat, montând garduri și utilaje pentru începerea lucrărilor, în timp ce Nicușor Dan s-a deplasat la fața locului pentru a demonta ce începuse edilul de sector.

Ulterior, Băluță l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale și chiar, recent, a declarat că actualul președinte a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru București.

Fără sigla PSD pe panouri

Materialele publicitare folosite pentru promovarea candidaturii lui Daniel Băluță au ridicat semne de întrebare, după ce acesta a părut să se dezică de sigla PSD. Panourile publicitare seamănă mai degrabă cu cele folosite de Nicușor Dan în campanie, iar sigla PSD lipsește ori este de dimensiuni reduse.

Edilul a explicat că, spre deosebire la alegerile parlamentare sau cele prezidenţiale „unde votul este politic”, la acest scrutin este vorba despre administraţie şi despre oameni.

