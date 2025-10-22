Live TV

„Donarea de sânge are un rezultat concret: dai vieții cuiva o picătură din viața ta”

Campania Digi 24 avem același sânge e astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității, în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată în Primăria Arad, unde sunt așteptați toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge și fiecare gest contează.

„Mulțumim și noi pentru inițiativa dumneavoastră și  tuturor celor de la Centrul de Transfuzii. Poate că a contat și faptul că avem o mică tradiție, noi am mai avut astfel de acțiuni chiar în primărie, la inițiativa Centrului de Transfuzii, și am venit acum, împreună cu dumneavoastră, pe un pe un drum bătut. E vorba și de un anume grad de educație a oamenilor și mă mândresc cu arădenii noștri și le mulțumesc și lor și cred că împreună se pot face lucruri frumoase pentru comunitate. Așa că am răspuns prezent din prima inițiativei dumneavoastră și le mulțumesc tuturor și dumneavoastră și vă mai așteptăm.

De câte ori e nevoie, răspundem prezent. Suntem foarte deschiși, cu atât mai mult către un astfel de eveniment care, dincolo de mediatizare și de semnalul pe care îl transmite într-o comunitate, are un rezultat cât se poate de concret, cu efect benefic: a da vieții cuiva o picătură din viața ta și cred că asta este foarte important.

De obicei, de Crăciun și de Paști, când toată lumea este proactivă, când toată lumea vrea să facă fapte bune, să ofere cadouri, le spun tuturor: „Haideți să încercăm nu doar două zile din cele 365 ale anului să fie Crăciun și Paști, ci în fiecare zi. La fel și situația de față, în fiecare zi spitalul trebuie să funcționeze”, declară Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

„Din păcate, lipsa sângelui din spital este o problemă reală. Ca și medic gastroenterolog mă confrunt zilnic cu hemoragii digestive și, din păcate, în lipsa sângelui nu prea putem interveni. Este o situație delicată, dar încercăm s-o tratăm în primul rând cu colegii de la Centrul de Transfuzii și să încurajăm populația să doneze, inclusiv aparținătorii pacienților, dacă într-adevăr nu găsim nicio altă soluție”, afirmă dr. Grada Sebastian, medic specialist gastroenterologie .

 

 

 

 

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.  

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.   Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

