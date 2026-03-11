Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia: Grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian și feroviar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Belgia, unde joi este anunţată o grevă la nivel naţional, care va duce la perturbări ale transportului public.

Potrivit MAE, în Belgia este anunţată, joi, o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transportului aerian, feroviar şi rutier în regiunile Bruxelles Capitală, Flandra şi Valonia.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de Internet ale aeroporturilor şi companiilor de transport belgiene: https://www.brusselsairport.be/en/passengers, https://www.brussels-charleroi-airport.com/en, https://www.belgiantrain.be/fr, https://www.stib-mivb.be/, https://www.delijn.be/en/, https://www.letec.be.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 497 428 663.

