Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a trimite noi forțe în România. Scrisorile trimise de Nicușor Dan

Senatorii și deputații urmează să se reunească într-o ședință de plen comun, de la ora 17:00, pentru a dezbate și aproba cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României. În urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

ACTUALIZARE 15:00 Conducerea Parlamentului a decis, oficial, că plenul va avea loc la ora 17:00. Până atunci, propunerile ieșite de pe masa CSAT vor fi dezbătute în comisiile de apărare.

ACTUALIZARE 14:50 Președintele Nicușor Dan a transmis Parlamentului documentele prin care solicită Legislativului să aprobe dislocarea capabilităților militare SUA pe teritoriul României. În total, șeful statului a transmis trei scrisori la Cotroceni. Două dintre acestea se referă și la dislocarea forțelor armate în cazul unei crize majore și aprobarea trimiterii forțelor MAI la misiuni în străinătate și pe parcursul anului 2026.

„Forța de reacție a NATO (Allied Reaction Force – ARF) este o capabilitate strategică multinațională, multidomeniu, la dispoziția Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), destinată dislocării în maximum 10 zile, pentru a asigura răspunsul imediat la orice amenințări la adresa Alianței.

Începând din luna iulie 2024, ARF a înlocuit Forța de Răspuns a NATO (NRF), constituind principalul pachet de forțe cu nivel ridicat al capacității de luptă, disponibil pentru angajare în interiorul sau în afara zonei de responsabilitate a SACEUR.

În situația apariției premiselor pentru declanșarea unei crize majore de securitate, cu posibile implicații asupra independenței sau suveranității naționale a României, Consiliul Nord-Atlantic (NAC) poate lua decizia dislocării pe teritoriul României inclusiv a ARF, alături de forțele prevăzute în Planul Regional de Sud-Est, în scopul dezamorsării crizei și/sau descurajării escaladării acesteia. (...)

Statele de tranzit sau de destinație planifică și pun în aplicare, din timp, măsurile convenite pe linia acordării sprijinului națiunii gazdă, în scopul facilitării dislocării ARF. Aceste măsuri se planifică la nivel național în consultare cu autoritățile NATO competente și implică demersuri naționale derulate la nivel interministerial și interinstituțional, în cadrul mecanismelor de cooperare instituite potrivit legii.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor pregătite la nivel național în scopul recepției ARF, în intervalul de timp foarte scurt la dispoziție, este necesar ca dislocarea sau tranzitarea teritoriului național să fie pre-aprobată încă din timp de pace”, se arată într-una din scrisorile trimise de șeful statului către Parlament.

O altă scrisoare transmisă de președinte către Parlament se referă la aprobarea participării forțelor Ministerului Afacerilor Interne la misiuni în afara țării în 2026.

„Evoluțiile situației de securitate din imediata vecinătate a țării noastre, marcate de agresiunea militară inițiată de Federația Rusă asupra Ucrainei, au demonstrat fără echivoc importanța coordonării eforturilor și a acțiunilor desfășurate atât la nivelul Alianței Nord-Atlantice, cât și la nivelul Uniunii Europene, prin adoptarea de măsuri concrete și credibile pentru consolidarea capacității de apărare și reacție la situații de criză.

Concentrându-ne asupra dimensiunii de apărare, un rol important în asigurarea securității naționale a României îl reprezintă participarea cu personal la misiuni și operații internaționale, ca parte integrantă a eforturilor derulate la nivelul partenerilor internaționali în scopul asigurării unui mediu de securitate stabil, la nivel regional și global.

Din această perspectivă, participarea forțelor Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național reprezintă o componentă importantă a configurării profilului strategic al României, ca membru responsabil al comunității internaționale.

Securitatea și stabilitatea în vecinătatea României, respectiv în Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică, rămân esențiale pentru securitatea țării noastre. Astfel, susținerea inițiativelor în aceste zone geografice rămâne o prioritate pentru angajamentele României, în special la nivel NATO și UE, dar și în alte formate regionale”, reiese din scrisoarea președintelui.

Știrea inițială

Conducerea Parlamentului va avea o ședință, de la ora 14:30, pentru a convoca plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Potrivit informațiilor Digi24.ro, acesta va avea loc de la ora 17:00.

Aleșii vor avea pe masă solicitarea venită dinspre Statele Unite ale Americii de a trimite în țara noastră militari, dar și echipamente, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Statele Unite au cerut aprobarea pentru trimiterea a două avioane-cisternă pentru realimentarea în aer a aeronavelor militare. De asemenea, americanii ar urma să trimită între 100 și 300 de militari, care să asigure paza și mentenanța aeronavelor.

În urma ședinței CSAT, care a avut loc miercuri dimineață, președintele Nicușor Dan a precizat că echipamentele au rol defensiv.

Puterea, din nou la testul prezenței în Parlament

Pentru a trece solicitarea venită din partea SUA în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului e necesar să fie întrunit cvorumul. Mai exact, trebuie să participe cel puțin 233 de aleși, iar apoi proiectul să primească votul majorității celor prezenți.

În total, partidele aflate la putere (PSD, PNL, USR, UDMR, alături de minorități) au în total 300 de senatori și deputați.

