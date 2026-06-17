CM 2026: Cristiano Ronaldo a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp titular la un turneu final

Titularizat miercuri în meciul dintre Portugalia şi R.D. Congo, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp titular într-un meci de la un turneu final al Cupei Mondiale.

La 41 de ani şi 132 de zile, Cristiano Ronaldo a mai scris o pagină de istorie a fotbalului.

Lusitanul a devenit miercuri, odată cu titularizarea în confruntarea dintre Portugalia şi R.D. Congo, cel mai vârstnic jucător de câmp care evoluează titular într-un meci de la turneul final al Cupei Mondiale.

El a bifat, totodată, a şasea ediţie a unui turneu final de Cupă Mondială la cvare joacă, fiind al doilea jucător, după Lionel Messi, care reuşeşte această performanţă.

Editor : Liviu Cojan